Джулиус Рэндл забросил 8 трехочковых и набрал 36 очков в победном матче против «Кливленда»
Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл стал героем победного матча против «Кливленда» (105:103).
28-летний игрок реализовал 8 из 12 из-за дуги, набрал 36 очков, сделал 13 подборов и 4 передачи.
Восьмое трехочковое попадание Рэндла за 2:07 до конца матча вывело «Никс» вперед – 103:100.
Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл, вернувший в строй после трех пропущенных игр, отметился 24 очками, 8 подборами и 8 передачами.
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