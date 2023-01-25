Джулиус Рэндл забросил 8 трехочковых и набрал 36 очков в победном матче против «Кливленда»

Тяжелый форвард « » стал героем победного матча против « » (105:103).

28-летний игрок реализовал 8 из 12 из-за дуги, набрал 36 очков, сделал 13 подборов и 4 передачи.

Восьмое трехочковое попадание Рэндла за 2:07 до конца матча вывело «Никс» вперед – 103:100.

Лидер «Кавальерс» , вернувший в строй после трех пропущенных игр, отметился 24 очками, 8 подборами и 8 передачами.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он мог бы договориться, но предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»