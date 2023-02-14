Защитник « » исполнил эффектный «энклбрейкер» в матче с « » (117:109).

Митчелл уложил новичка «Сперс» на паркет финтом, после чего забросил 3-очковый.

На счету звезды «Кавальерс» 41 очко, 4 подбора и 5 передач.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?