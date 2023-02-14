Донован Митчелл уложил Джереми Сохана на паркет финтом и забросил 3-очковый

Теги Кливленд Сан-Антонио НБА видео Донован Митчелл Джереми Сохан Баскетбол

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл исполнил эффектный «энклбрейкер» в матче с «Сан-Антонио» (117:109).

Митчелл уложил новичка «Сперс» Джереми Сохана на паркет финтом, после чего забросил 3-очковый.

На счету звезды «Кавальерс» 41 очко, 4 подбора и 5 передач.

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2 комментария

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Red_Star
Гарлэнд не менее эпично станцевал, отвлёк Сохана, расшатал пространство.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Паркет выСохан попой Джереми
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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