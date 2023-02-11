Леброн Джеймс испытывает серьезные проблемы со стопой, пропустит 2-й матч подряд

Теги травмы Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки НБА Баскетбол

Инсайдер Крис Хэйнс рассказал о серьезной травме звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«В том матче, когда Леброн побил рекорд по очкам за карьеру, он испытывал большие проблемы из-за повреждения стопы. Эта травма беспокоит его уже несколько недель. Он играет через боль, но сейчас она становится невыносимой. Мне объяснили, что эта проблема преследует его на протяжении всего сезона, но сейчас ситцация стала просто ужасной», – заявил Хэйнс.

Джеймс пропустил встречу с «Милуоки» в четверг и не сыграет с «Голден Стэйт» сегодня ночью. Согласно официальному отчету «Лейкерс», у 38-летнего баскетболиста травма голеностопа.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

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18 комментариев

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RayRay
План на сезон выполнен . Можно готовиться к межсезонью.
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noke
В конце сезона нарратив будет "Леброн тащил как МВП, но потом Дэвис и молодёжь запороли всё". Уже прям вижу летом-осенью эти легенды.
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Курье Хамес
Ответ Last avenger
Лебрик такой лебрик. Ради рекорда, пафоса, церемоний, фоточек играл с травмой
ты на его месте не был, что бы судить. захотел мужик - сделал, ему уже никому ничего доказывать не надо
+1
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Xell
Ответ The_Enot
Кто в курсе Лейкерс в этом году с плей-офф все?
Давно все
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Xell
Все понятно. Побил рекорд и сливает спокойно сезон. Видимо решил уже летом обменять Дэвиса на Кайри. Очень мудро))
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I'mNotChrisPaul
кажется впервые в карьере пропустит матч всех звезд
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Даши Жапов
Ответ Алексей Ильин
Минус асг?
там ещё Браун под вопросом, многовато игроков пропускают этот уик-энд
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Крокозябра
Тащил на тринадцатое место.
Посмотрим куда вас Пул затащит
Сейчас как раз все вам пистоны начнут вставлять
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Be1983kot18leta@gmail.com
Да это было видно ещё в игре с Оклахомой
Пусть отдыхает без него проще бегать против ГС.
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Куприн
Игра с прямым конкурентом за плей-ин сегодня.
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Алексей Ильин
Минус асг?
+2
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The_Enot
Кто в курсе Лейкерс в этом году с плей-офф все?
+1
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Крокозябра
Ответ SopTecret
блин, перенапрягли старика, который на своём горбу тащил - теперь остальные в строю, а дед на больничном
Тащил на тринадцатое место.
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Vova Jmur
после вечеринки в свою честь? боже, какое же у него чсв, майк поскромнее был)
+11
-8
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SopTecret
блин, перенапрягли старика, который на своём горбу тащил - теперь остальные в строю, а дед на больничном
+6
-4
+2
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Last avenger
Лебрик такой лебрик. Ради рекорда, пафоса, церемоний, фоточек играл с травмой
+23
-7
+16
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Денис Ветошкин
Поди уже купил снасти для рыбалки.
+3
-3
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Tim Timson
Козлы в ресторане поди усугубили травму.. без него у Дило и АД есть возможность сыграться нормально
+8
-1
+7
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