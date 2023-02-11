Леброн Джеймс испытывает серьезные проблемы со стопой, пропустит 2-й матч подряд
Инсайдер Крис Хэйнс рассказал о серьезной травме звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«В том матче, когда Леброн побил рекорд по очкам за карьеру, он испытывал большие проблемы из-за повреждения стопы. Эта травма беспокоит его уже несколько недель. Он играет через боль, но сейчас она становится невыносимой. Мне объяснили, что эта проблема преследует его на протяжении всего сезона, но сейчас ситцация стала просто ужасной», – заявил Хэйнс.
Джеймс пропустил встречу с «Милуоки» в четверг и не сыграет с «Голден Стэйт» сегодня ночью. Согласно официальному отчету «Лейкерс», у 38-летнего баскетболиста травма голеностопа.
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