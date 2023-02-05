Звездный разыгрывающий « » вынужден был досрочно покинуть площадку в третьей четверти матча с « » (119:113) из-за повреждения левой ноги.

Карри получил травму в результате столкновения с игроком «Мэверикс» Маккинли Райтом.

Рентген не выявил у 2-кратного MVP перелома, теперь ему предстоит МРТ-обследование.

За 26 минут Стефен набрал 21 очко, 6 подборов и 7 передач.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?