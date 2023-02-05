Стефен Карри не смог доиграть матч с «Далласом» из-за повреждения ноги
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вынужден был досрочно покинуть площадку в третьей четверти матча с «Далласом» (119:113) из-за повреждения левой ноги.
Карри получил травму в результате столкновения с игроком «Мэверикс» Маккинли Райтом.
Рентген не выявил у 2-кратного MVP перелома, теперь ему предстоит МРТ-обследование.
За 26 минут Стефен набрал 21 очко, 6 подборов и 7 передач.
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