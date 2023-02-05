Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы ноги

Разыгрывающий « » пропустит несколько недель из-за травмы левой ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Двукратный MVP лиги, скорее всего, не сможет принять участие в Матче всех звезд-2023, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Карри повредил ногу во время третьей четверти вчерашнего матча с «Далласом» (119:113) в результате столкновения с Маккинли Райтом и досрочно покинул площадку.

Рентген не выявил у лидера «Уорриорз» перелома. Карри продолжает проходить обследование, официальный диагноз и сроки возвращения в строй пока не называются.

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