Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы ноги

Теги травмы Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левой ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Двукратный MVP лиги, скорее всего, не сможет принять участие в Матче всех звезд-2023, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Карри повредил ногу во время третьей четверти вчерашнего матча с «Далласом» (119:113) в результате столкновения с Маккинли Райтом и досрочно покинул площадку.

Рентген не выявил у лидера «Уорриорз» перелома. Карри продолжает проходить обследование, официальный диагноз и сроки возвращения в строй пока не называются.

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1 комментарий

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Serik Alik
Стефу не везёт в этом сезоне в плане травм, возраст и темп берут свое, к сожалению. Скорейшего выздоровления Стефу, Уорриорз будет сложно без него, благо, асг выпадает на момент его отсутствия
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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