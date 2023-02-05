У Стефена Карри частичные разрывы связок и ушиб голени

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

МРТ выявила у разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

Карри пропустит завтрашний матч против «Оклахомы». Сроки возвращения игрока в строй будут озвучены в ближайшие дни.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Карри, как ожидается, пропустит несколько недель.

Карри травмировал ногу во время третьей четверти вчерашнего матча с «Далласом» (119:113) в результате столкновения с Маккинли Райтом.

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13 комментариев

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Никола Тесла
Вот чемпионское окно ГСВ в этом сезоне и захлопнулось, увы
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kusto
Ответ Дим Димыч
3-6
Это не связки коленного сустава. Это связки, соединяющие большеберцовую и малоберцовую кости на протяжении и межкостная перепонка той же локализации. К счастью, это не 3-6 месяцев.
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Game Winner
Ну все, как Челси Лейн потеряли, травмы стали преследовать войнов
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mqh9pzrxgf
За этот месяц гсв может из зоны плова вылететь
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+1
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Вадим flanec
Ответ anastasia Krugova
месяц минимум ...то что пишут в американской прессе ((( это минимум который нужно пропустить будет ..
Ну да, пока срастётся - заживёт, да плюс тренировки. Месяц так месяц, но пурги нагнали знатно костоправы.
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Рома Шторкин
Ну вот.....прям расстроил .Здоровья Степану.Мвз можно пропустить ,фигня .А вот к плей ину надо подтянуться
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Дим Димыч
Ответ anastasia Krugova
месяц минимум ...то что пишут в американской прессе ((( это минимум который нужно пропустить будет ..
3-6
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-4
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Ivan Kuzmenyuk
До ПО аут?
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anastasia Krugova
Ответ Вадим flanec
Да эти коновалы, так распишут, что подумать можно с баскетболом нужно заканчивать.
месяц минимум ...то что пишут в американской прессе ((( это минимум который нужно пропустить будет ..
+2
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+2
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Вадим flanec
Ответ Дмитрий Чирко
Звучит диагноз не очень хорошо.
Да эти коновалы, так распишут, что подумать можно с баскетболом нужно заканчивать.
+4
0
+4
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Xell
Недели это еще хорошо.
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Дмитрий Чирко
Звучит диагноз не очень хорошо.
+8
0
+8
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Про100 стэф
скорейшего выздоровления
+13
0
+13
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