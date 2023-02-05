У Стефена Карри частичные разрывы связок и ушиб голени

МРТ выявила у разыгрывающего « » частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

Карри пропустит завтрашний матч против «Оклахомы». Сроки возвращения игрока в строй будут озвучены в ближайшие дни.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Карри, как ожидается, пропустит несколько недель.

Карри травмировал ногу во время третьей четверти вчерашнего матча с «Далласом» (119:113) в результате столкновения с Маккинли Райтом.

Джордан Пул взбесил Стефа Карри. Все из-за Керра и его новой стартовой пятерки