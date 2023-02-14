« » во вторник просмотрит «большого» (37 лет, 211 см).

В апреле 2021 года семикратный участник Матча всех звезд неожиданно объявил о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией. Однако в прошлом сезоне игрок получил от врачей разрешение на возобновление карьеры и вернулся в «Бруклин», с которым он подписал контракт в марте 2021-го.

В 47 матчах за «Нетс» в прошлом сезоне Олдридж набирал 12,9 очка и 5,5 подбора в среднем за встречу.

Первую половину текущего сезона НБА Ламаркус провел в статусе свободного агента без команды.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?