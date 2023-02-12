«Санз» хотели выменять Дюрэнта и Ирвинга перед дедлайном

«Финикс» планирует воссоединить Кевина Дюрэнта и , сообщает инсайдер НБА Крис Хэйнс.

Отмечается, что перед дедлайном «Санз» хотели выменять обоих звездных игроков у « » и летом попытаются подписать Ирвинга в качестве свободного агента.

Дюрэнт перешел в «Финикс» в обмен на , Кэма Джонсона, (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году. Перед этим «Нетс» отправили Ирвинга в « », получив Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта