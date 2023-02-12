«Санз» хотели выменять Дюрэнта и Ирвинга перед дедлайном

Теги возможные переходы Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Джей Краудер Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Микэл Бриджес Кэмерон Джонсон Крис Хэйнс Баскетбол

«Финикс» планирует воссоединить Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер НБА Крис Хэйнс.

Отмечается, что перед дедлайном «Санз» хотели выменять обоих звездных игроков у «Бруклина» и летом попытаются подписать Ирвинга в качестве свободного агента.

Дюрэнт перешел в «Финикс» в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году. Перед этим «Нетс» отправили Ирвинга в «Даллас», получив Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

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6 комментариев

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M-t
Просто любопытства ради, почему только у Краудера написан возраст и рост?
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Tolball
Ответ mqh9pzrxgf
Без Букера) возможно летом по снт его обменяют на эйтона
На Эйтона , Пейна и еще какие то плюшки ввиде пиков второго ,Даллас не дураки чужие хотелки выполнять,тоже попытаются выжать по максимуму.
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ArizonaCactus
Цена этому инсайду грош да ломаная копейка! Не будет Финикс Ирвинга в команду тащить. Это надо совсем из ума выжить, чтобы на такое пойти!
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Roman Boroveev
Ответ Mon Tag
На Пола, Букера и Эйтона?
писали же, что Пол, краудер, пики. но мне кажется, пиков бы не хватило на двоих
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Mon Tag
На Пола, Букера и Эйтона?
Без Букера) возможно летом по снт его обменяют на эйтона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mon Tag
На Пола, Букера и Эйтона?
+1
-1
0
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