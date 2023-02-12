«Санз» хотели выменять Дюрэнта и Ирвинга перед дедлайном
«Финикс» планирует воссоединить Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер НБА Крис Хэйнс.
Отмечается, что перед дедлайном «Санз» хотели выменять обоих звездных игроков у «Бруклина» и летом попытаются подписать Ирвинга в качестве свободного агента.
Дюрэнт перешел в «Финикс» в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году. Перед этим «Нетс» отправили Ирвинга в «Даллас», получив Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
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