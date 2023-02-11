«Мавс» – главные претенденты на Терренса Росса

Теги возможные переходы Даллас НБА Терренс Росс Эдриан Воджнаровски Крис Силва Баскетбол

Форвардом Терренс Росс станет свободным агентом после того, как «Орландо» выкупит его контракт.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, главным претендентом на подписание нового соглашения с 32-летним игроком является «Даллас».

«Маверикс» могут использовать минимальное ветеранское исключение в размере около 900 тысяч долларов. Также клубу придется отчислить Криса Силву, чтобы освободить место в составе, которое необходимо для подписания Росса.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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cruyff14@bk.ru
Ответ Tolball
А где его взять?
Ниликина
0
0
0
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Tolball
Ответ Алексей Ильин
Персональщик нужен жеж
А где его взять?
0
0
0
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Leshiy888
Ответ emptinesspetr
Росс вроде с контендером хотел подписаться.
Ну, и)
+2
-4
-2
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Алексей Ильин
Персональщик нужен жеж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Росс вроде с контендером хотел подписаться.
+2
-3
-1
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Wrister-Killer
Подходит под новую концепцию игры. Быстрый на ногах, талантливый шутер. Хороший пикап от Харрисона, но хотелось бы еще персональщика в оборону еще. Жаль, что ростер уже под завязку будет по-моему.
+3
0
+3
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Алексей Водонос
Отличное решение. Надо действовать.
+7
0
+7
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