«Мавс» – главные претенденты на Терренса Росса

Форвардом Терренс Росс станет свободным агентом после того, как «Орландо» выкупит его контракт.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, главным претендентом на подписание нового соглашения с 32-летним игроком является «Даллас».

«Маверикс» могут использовать минимальное ветеранское исключение в размере около 900 тысяч долларов. Также клубу придется отчислить Криса Силву, чтобы освободить место в составе, которое необходимо для подписания Росса.

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