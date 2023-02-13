«Даллас» попытается подписать Джастина Холидэя, если его контракт будет выкуплен
«Далласу» интересен вариант с подписанием свингмена Джастина Холидэя (33 года, 198 см).
Перед дедлайном Холидэя обменяли в «Хьюстон». Техасский клуб уже выкупил контракты Джона Уолла и Дэнни Грина, если ситуация повторится с экс-игроком «Атланты», то «Мэверикс» попытаются заполучить его на рынке свободных агентов.
Холидэй в нынешнем сезоне набирал за «Хоукс» 4,5 очка и 0,9 передачи.
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