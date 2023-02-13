«Даллас» попытается подписать Джастина Холидэя, если его контракт будет выкуплен

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон НБА Джастин Холидэй Баскетбол

«Далласу» интересен вариант с подписанием свингмена Джастина Холидэя (33 года, 198 см).

Перед дедлайном Холидэя обменяли в «Хьюстон». Техасский клуб уже выкупил контракты Джона Уолла и Дэнни Грина, если ситуация повторится с экс-игроком «Атланты», то «Мэверикс» попытаются заполучить его на рынке свободных агентов.

Холидэй в нынешнем сезоне набирал за «Хоукс» 4,5 очка и 0,9 передачи.

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7 комментариев

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Daff Rogers
Между прочим чемпион НБА
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Roman Boroveev
Ответ jayc
Прямо сейчас они встретились бы в первом раунде т.к. занимают 4 и 5 места
очень рано же придывать сетку) даже Ла могут ворваться в него
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Макс Захаров
Кто нибудь объясните пожалуйста что такое отчисление и выкуп контракта
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jayc
Ответ Roman Boroveev
им Денвер и Мемфис некем обыгрывать для начала
Прямо сейчас они встретились бы в первом раунде т.к. занимают 4 и 5 места
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Алексей Водонос
Холидей - то такое. Жаль, что с Терренсем Россом не получилось. Тот предпочёл Финикс. А Холидей - это посредственная замена Финни-Смита.
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Roman Boroveev
Ответ jayc
Им нужен высокий винг. Сейчас некем метчить Дюранта в потенциальной серии плейофф. Был Дориан, но его отдали
им Денвер и Мемфис некем обыгрывать для начала
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jayc
Им нужен высокий винг. Сейчас некем метчить Дюранта в потенциальной серии плейофф. Был Дориан, но его отдали
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-1
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