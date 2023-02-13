«Даллас» попытается подписать Джастина Холидэя, если его контракт будет выкуплен

« » интересен вариант с подписанием свингмена (33 года, 198 см).

Перед дедлайном Холидэя обменяли в « ». Техасский клуб уже выкупил контракты Джона Уолла и Дэнни Грина, если ситуация повторится с экс-игроком «Атланты», то «Мэверикс» попытаются заполучить его на рынке свободных агентов.

Холидэй в нынешнем сезоне набирал за «Хоукс» 4,5 очка и 0,9 передачи.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?