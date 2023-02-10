«Даллас» не предлагал Кристиану Вуду продление контракта

Теги возможные переходы Даллас НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Руководство «Далласа» не предлагало тяжелому форварду Кристиану Вуду продление контракта, сообщает The Dallas Mourning News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Клуб намерен сохранить гибкость построения состава, учитывая неопределенную ситуацию с Кайри Ирвингом по окончании сезона.

Вуд в нынешнем сезоне провел за «Мэверикс» 44 матча, набирая в среднем 17,8 очка, 8,4 подбора, 1,7 передачи и 1,2 блок-шота.

Контракт форварда истекает по окончании сезона-2022/23, за который он заработает 14,3 млн долларов.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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3 комментария

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Антон Прокопчук
как-то все на тоненького у Далласа....
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володька трынкин
"The Dallas Mourning News" - - очень грустная опечатка... Ох... Пригорюнился даже...
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ygcn5c2ty9
и не продлили, и не обменяли, лето сва видимо, интересно куда пойдет
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