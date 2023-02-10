«Даллас» не предлагал Кристиану Вуду продление контракта

Руководство « » не предлагало тяжелому форварду продление контракта, сообщает The Dallas Mourning News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Клуб намерен сохранить гибкость построения состава, учитывая неопределенную ситуацию с Кайри Ирвингом по окончании сезона.

Вуд в нынешнем сезоне провел за «Мэверикс» 44 матча, набирая в среднем 17,8 очка, 8,4 подбора, 1,7 передачи и 1,2 блок-шота.

Контракт форварда истекает по окончании сезона-2022/23, за который он заработает 14,3 млн долларов.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?