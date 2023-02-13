Боб Майерс – об обмене Джеймса Уайзмена: «Это было тяжелое решение»

Генеральный менеджер « » прокомментировал обмен центрового в « ».

«Это было тяжелое решение.

Это было тяжело, но я надеюсь, что у него все получится. Мы обменяли его, чтобы помочь нашей команде победить», – сказал Майерс.

Уайзмен был выбран «Уорриорз» под 2-м номером драфта-2020.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?