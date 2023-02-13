Боб Майерс – об обмене Джеймса Уайзмена: «Это было тяжелое решение»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс прокомментировал обмен центрового Джеймса Уайзмена в «Детройт».
«Это было тяжелое решение.
Это было тяжело, но я надеюсь, что у него все получится. Мы обменяли его, чтобы помочь нашей команде победить», – сказал Майерс.
Уайзмен был выбран «Уорриорз» под 2-м номером драфта-2020.
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