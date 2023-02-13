Боб Майерс – об обмене Джеймса Уайзмена: «Это было тяжелое решение»

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Боб Майерс Джеймс Уайзмен Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс прокомментировал обмен центрового Джеймса Уайзмена в «Детройт».

«Это было тяжелое решение.

Это было тяжело, но я надеюсь, что у него все получится. Мы обменяли его, чтобы помочь нашей команде победить», – сказал Майерс.

Уайзмен был выбран «Уорриорз» под 2-м номером драфта-2020.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

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1 комментарий

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Jazzzz
Ой, да брось - это уже давно ожидалось
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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