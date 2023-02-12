«Уорриорз» должны принять решение по Гэри Пэйтону II до вечера воскресенья

« » должен до 21.40 в воскресенье (EST) принять решение о возможной отмене четырехсторонней сделки с « », «Атлантой» и « » из-за серьезных опасений по поводу физического состояния защитника .

Обследование показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона. По словам «Уорриорз», «Портленд» скрыл соответствующую медицинскую информацию перед обменом.

Условия обмена не могут быть изменены, поскольку крайний срок обменов лиги истек в четверг. Сделка может быть только аннулирована.

НБА может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если расследование подтвердит скрытие информации о травме. Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

«Уорриорз» считают, что «Блэйзерс» должны были предупредить, что Пэйтон принимал Торадол для облегчения боли, что игроки чаще делают в плей-офф, а не в регулярном чемпионате.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового в «Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки