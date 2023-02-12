«Уорриорз» должны принять решение по Гэри Пэйтону II до вечера воскресенья

Теги возможные переходы Атланта Детройт Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Кевин Нокс Джеймс Уайзмен Саддик Бей Баскетбол

«Голден Стэйт» должен до 21.40 в воскресенье (EST) принять решение о возможной отмене четырехсторонней сделки с «Портлендом», «Атлантой» и «Детройтом» из-за серьезных опасений по поводу физического состояния защитника Гэри Пэйтона II.

Обследование показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона. По словам «Уорриорз», «Портленд» скрыл соответствующую медицинскую информацию перед обменом.

Условия обмена не могут быть изменены, поскольку крайний срок обменов лиги истек в четверг. Сделка может быть только аннулирована.

НБА может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если расследование подтвердит скрытие информации о травме. Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

«Уорриорз» считают, что «Блэйзерс» должны были предупредить, что Пэйтон принимал Торадол для облегчения боли, что игроки чаще делают в плей-офф, а не в регулярном чемпионате.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового Джеймса Уайзмена в «Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

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10 комментариев

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xamer 9
Ответ Cash_flow
Вся сделка может быть аннулирована. Об этом, кстати, говорится в первом предложении новости
Спасибо, но на момент, когда я прочитал, первое предложение содержало другой текст. То есть было только вводящее в заблуждение «Условия не могут быть изменены»
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Cash_flow
Ответ xamer 9
«Условия обмена не могут быть изменены» - интересно, нам все эксперты последние два дня рассказывали, что вся сделка может быть аннулирована, как ж теперь верить.
Вся сделка может быть аннулирована. Об этом, кстати, говорится в первом предложении новости
0
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0
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Howard Goldberg
тут скорее ГП2 в крысу, пошел на сговор с фронтом чтобы вернуться в ГС
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-3
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Howard Goldberg
Ответ Казимир Стыцько
ГСВ красавцы! 👍 Напомните пожалуйста, за какую команду играл Пэйтон II, когда получил эту самую травму?
и что, этим они как то должны ГП2 ?
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+1
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Казимир Стыцько
ГСВ красавцы! 👍
Напомните пожалуйста, за какую команду играл Пэйтон II, когда получил эту самую травму?
0
-3
-3
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Адмирал МакКряк
Ответ xamer 9
«Условия обмена не могут быть изменены» - интересно, нам все эксперты последние два дня рассказывали, что вся сделка может быть аннулирована, как ж теперь верить.
"Аннулировать сделку" и "изменить условия сделки" - как бы две совершенно разные вещи. Это же очевидно. Они могут либо оставить четырёхсторонний обмен в силе на тех условиях, на которых он осуществлялся, получив ГП2 с незалеченной травмой, которую с высокой вероятностью скрыл крысиный менеджмент Портленда, либо отменить обмен полностью для всех команд (все игроки/пики возвращаются на свои предыдущие места обитания), вернув Уайзмана. Изменить же условия сделки невозможно.

Пока писал, всё уже разъяснили, сорян.
+1
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+1
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PredatorMax
Ответ xamer 9
«Условия обмена не могут быть изменены» - интересно, нам все эксперты последние два дня рассказывали, что вся сделка может быть аннулирована, как ж теперь верить.
Всё правильно они рассказывали. Под изменениями условий обмена подразумевается добавление пика/игрока, например. Здесь же сделка, если ГСВ примут такое решение, будет полностью аннулирована и все игроки и пики вернутся в исходную позицию.
+4
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+4
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Fronda
Перевод немного вводит в заблуждение. Имеется в виду, нельзя изменить сам трейд, задействовать других игроков на других условиях. Всю сделку отменить можно.
+5
0
+5
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Timur Shafigullin
Ответ xamer 9
«Условия обмена не могут быть изменены» - интересно, нам все эксперты последние два дня рассказывали, что вся сделка может быть аннулирована, как ж теперь верить.
это значит поменять игрока в этом обмене на другого. или этот обмен, или отмена
0
0
0
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xamer 9
«Условия обмена не могут быть изменены»
- интересно, нам все эксперты последние два дня рассказывали, что вся сделка может быть аннулирована, как ж теперь верить.
+1
-3
-2
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