Обмен с участием четырех клубов под угрозой срыва из-за физического состояния Гэри Пэйтона II

Теги травмы возможные переходы Атланта Детройт Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Кевин Нокс Джеймс Уайзмен Саддик Бей Баскетбол

Серьезные опасения по физическому состоянию защитника Гэри Пэйтона II по итогам его медосмотра в «Голден Стэйт» поставили под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», «Детройта», «Атланты» и «Портленда».

У действующих чемпионов есть время до субботы, чтобы одобрить и официально завершить сделку или же отказаться от нее, сорвав ее для всех участников. Поправки в трейд не могут быть внесены в связи с истечением крайнего срока на обмены 9 февраля.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового Джеймса Уайзмена в «Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Опасения связаны с операцией на мышцах брюшной полости, которую Пэйтон перенес летом. Из-за нее он вынужден был пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри дебютировал в регулярке в начале января.

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил на пресс-конференции в пятницу, что Пэйтон допущен к участию в матчах, в команде «уверены», что он здоров.

30-летний Пэйтон в этом сезоне принял участие в 17 встречах, набирая в среднем 4,1 очка за 17 минут на площадке. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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