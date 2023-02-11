Серьезные опасения по физическому состоянию защитника по итогам его медосмотра в « » поставили под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», « », «Атланты» и «Портленда».

У действующих чемпионов есть время до субботы, чтобы одобрить и официально завершить сделку или же отказаться от нее, сорвав ее для всех участников. Поправки в трейд не могут быть внесены в связи с истечением крайнего срока на обмены 9 февраля.

В рамках обмена «Уорриорз» отправили центрового в «Пистонс» за Саддика Бея и , «Хоукс» отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» отправили Нокса и полученные пики в «Блэйзерс» за Пэйтона.

Опасения связаны с операцией на мышцах брюшной полости, которую Пэйтон перенес летом. Из-за нее он вынужден был пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри дебютировал в регулярке в начале января.

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил на пресс-конференции в пятницу, что Пэйтон допущен к участию в матчах, в команде «уверены», что он здоров.

30-летний Пэйтон в этом сезоне принял участие в 17 встречах, набирая в среднем 4,1 очка за 17 минут на площадке. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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