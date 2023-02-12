Агент Гэри Пэйтона II: «Мой клиент не делал уколы Торадола»

Теги травмы Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Аарон Гудвин, агент защитника Гэри Пэйтона II, утверждает, что его клиент никогда не использовал Торадол для облегчения боли, играя за «Портленд».

«Несмотря на сообщения, мой клиент никогда не делал уколы Торадола, чтобы играть в матчах, во время своего пребывания в «Портленде», – передает слова агента инсайдер Крис Хэйнс.

По словам «Уорриорз», которые договорились с «Блэйзерс» об обмене Пэйтона, «Портленд» скрыл соответствующую медицинскую информацию об игроке. Обследование показало, что Пэйтон пропустит значительную часть оставшегося сезона. Это поставило четырехстороннюю сделку между «Голден Стэйт», «Портлендом», «Атлантой» и «Детройтом» под угрозу срыва.

НБА может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если расследование подтвердит скрытие информации о травме. Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

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3 комментария

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Andraey
Агент просто прикрывает свою задницу.
Ведь это же он участвовал в переговорах и получается умолчал существенную информацию о здоровье своего клиента.
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Nightyork97
Но сейчас прибудут сектанты и начнут кричать, что ПТБ проводил над ним испытания, бедный Пейтон. Кололи как крысу. Это же надо заставлять ( подталкивать) играть человека в баскетбол. Как же он 15 игр сыграл, вот это да.
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Archer_Great
Так в чью сторону диван разворачивать? Гсв решили сорвать обмен, потому что посчитали, что летом можно получить за Уайзмена что-то посолиднее поломанного ГП3, который все равно играть не будет в этом году? Или таки Портленд умолчал о медицинской карте подопечного?))
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