Агент Гэри Пэйтона II: «Мой клиент не делал уколы Торадола»

Аарон Гудвин, агент защитника , утверждает, что его клиент никогда не использовал Торадол для облегчения боли, играя за «Портленд».

«Несмотря на сообщения, мой клиент никогда не делал уколы Торадола, чтобы играть в матчах, во время своего пребывания в « », – передает слова агента инсайдер Крис Хэйнс.

По словам «Уорриорз», которые договорились с «Блэйзерс» об обмене Пэйтона, «Портленд» скрыл соответствующую медицинскую информацию об игроке. Обследование показало, что Пэйтон пропустит значительную часть оставшегося сезона. Это поставило четырехстороннюю сделку между « », «Портлендом», «Атлантой» и «Детройтом» под угрозу срыва.

НБА может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если расследование подтвердит скрытие информации о травме. Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

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