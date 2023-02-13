Шэмс Чарания: «Зайон Уильямсон может пропустить как минимум еще один месяц»

В воскресенье стало известно, что форвард «Нового Орлеана» пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

Однако, как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям , игрок будет отсутствовать до середины марта.

«Зайон усугубил растяжение подколенного сухожилия. Дэвид Гриффин сказал, что Зайон пропустит несколько недель после Матча всех звезд. Но как мне сказали, он может пропустить как минимум еще один месяц.

Кажется, мы остались без Зайона Уильямсона по крайней мере до середины марта. Будем надеяться, что он вернется до плей-офф», – сказал Чарания.

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