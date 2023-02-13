Шэмс Чарания: «Зайон Уильямсон может пропустить как минимум еще один месяц»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Шэмс Чарания Зайон Уильямсон Баскетбол

В воскресенье стало известно, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

Однако, как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвида Гриффина, игрок будет отсутствовать до середины марта.

«Зайон усугубил растяжение подколенного сухожилия. Дэвид Гриффин сказал, что Зайон пропустит несколько недель после Матча всех звезд. Но как мне сказали, он может пропустить как минимум еще один месяц.

Кажется, мы остались без Зайона Уильямсона по крайней мере до середины марта. Будем надеяться, что он вернется до плей-офф», – сказал Чарания.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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5 комментариев

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Chistian Jadson
Если не похудеет, так всю карьеру и проведет, больше будет лечиться чем играть. А похудеть возможно не удастся, там одни мускулы
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Voffka89
А там и конец сезона. Можно и дальше отдыхать
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Орарайма
Ответ Лиллард унижатель!
После вылета Бегемотика они 6-14 отыграли. Какой плейофф. Из плейин бы не выпасть до середины марта.
Ингрэм тоже очень много пропустил, только вернулся, ещё Джош Ричардсон добавился
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Лиллард унижатель!
После вылета Бегемотика они 6-14 отыграли. Какой плейофф. Из плейин бы не выпасть до середины марта.
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кандид
Геннадий Ильин, спасибо, что вы делаете новости для нас, но добрый совет. Когда нужно будет сделать эксклюзив, запостите что-то типа "Зайон Уильямсон полностью восстановился от травм и готов выйти на паркет". Гарантирую, это будет бомба! Просмотры, плюсы и комментарии улетят в небеса!
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