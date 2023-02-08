Зайон Уильямсон продолжит восстановление и пропустит Матч звезд

Теги травмы Новый Орлеан Уилли Грин НБА Матч всех звезд НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжит восстановление после травмы подколенного сухожилия.

Как сообщил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин, звездный баскетболист вернется в строй только после перерыва на Матч всех звезд НБА.

Таким образом, Уильямсон пропустит ближайшие три встречи регулярного чемпионата и не выступит на Матче звезд, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

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2 комментария

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kolyan#15
Фокс вполне заслуживает !
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dato akhaladze
Надеюсь Фокс и Эдвардс а не бровь заменят Стёпу и Заиона.
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+3
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