Зайон Уильямсон продолжит восстановление и пропустит Матч звезд
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжит восстановление после травмы подколенного сухожилия.
Как сообщил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин, звездный баскетболист вернется в строй только после перерыва на Матч всех звезд НБА.
Таким образом, Уильямсон пропустит ближайшие три встречи регулярного чемпионата и не выступит на Матче звезд, который состоится 19 февраля.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.
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