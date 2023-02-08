Зайон Уильямсон продолжит восстановление и пропустит Матч звезд

Форвард «Нового Орлеана» продолжит восстановление после травмы подколенного сухожилия.

Как сообщил главный тренер «Пеликанс» , звездный баскетболист вернется в строй только после перерыва на Матч всех звезд .

Таким образом, Уильямсон пропустит ближайшие три встречи регулярного чемпионата и не выступит на звезд, который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

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