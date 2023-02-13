«Зайон сыграл 39 процентов матчей». Эксперт назвал главную проблему НБА

Теги травмы НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Кавай Ленард Энтони Дэвис Зайон Уильямсон Баскетбол

Спортивный эксперт Джош Эберли выбрал пять звезд НБА и показал, какой процент матчей они сыграли за последние четыре года.

«Последние четыре года:

Зайон сыграл 39,4% своих матчей.

Дюрэнт сыграл 48,3% матчей за «Нетс».

Кавай сыграл 52,1% матчей.

Кайри сыграл 52% матчей за «Нетс».

Дэвис сыграл 62,9% матчей.

Проблема №1 для НБА», – написал Эберли.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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19 комментариев

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GerbertS
да просто с этим бороться - привязка зп к сыгранным матчам
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AEZAKMI228
Ответ Cubs-V
Если убрать аномального Зайона и пропускающего Кайри из-за тараканов. То остальные трое это топ игроки, на обеих сторонах. В современной НБА, невозможно так играть продолжительное время, т.к очень высокий темп. На супер звездном уровне. Пока, только один Яннис держится.
яннис реально чудо природы
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Cubs-V
Ответ Gari Voter come back...
реально самое непонятное что происходит в нба это то что почти все звезды по пол сезона лечатся,тот же кавай сезонами пропускает,хрустальные какие то
Если убрать аномального Зайона и пропускающего Кайри из-за тараканов.
То остальные трое это топ игроки, на обеих сторонах. В современной НБА, невозможно так играть продолжительное время, т.к очень высокий темп. На супер звездном уровне.
Пока, только один Яннис держится.
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DonaldBrashear 2.0
я понимаю тут звезды, конечно, но каков процент у Мистера Симмонса интересно с его пропусками.
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frenemy
Ответ Tim Timson
Нужно в новом коллективном отжимать у них деньги за пропуск игр по прототипу контрактов Эмбиида и Зайона).. уверен травм убавится)
И каков должен быть их аргумент? Рискуйте здоровьем, а мы подстрахуемся от неудачных обстоятельств, забрав у вас гарантии. Локаут так не избежать.
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Gari Voter come back...
реально самое непонятное что происходит в нба это то что почти все звезды по пол сезона лечатся,тот же кавай сезонами пропускает,хрустальные какие то
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xQcoW
По стопам Роуза
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lecter666_destiny
Ответ Мурзин Ринат
В Кавае и его дяде, это они начали этот бред с пропусками и таймменеджментом, до них такой ерунды не было в таком количестве
Настолько помню, начал эту фигню на уровне команд Попович. Кстати к Каваю то нет претензий, он уже давно инвалид, он по сути даже тупо плейофф не вывозит
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Rodbert
Ответ Tim Timson
Нужно в новом коллективном отжимать у них деньги за пропуск игр по прототипу контрактов Эмбиида и Зайона).. уверен травм убавится)
Наоборот прибавится. Начнут сильнее форсировать выздоровление, что конечно же ничем хорошим не закончится.
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Мурзин Ринат
Ответ Александр Зубаков
В чем проблема?
В Кавае и его дяде, это они начали этот бред с пропусками и таймменеджментом, до них такой ерунды не было в таком количестве
+7
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+7
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Tim Timson
Нужно в новом коллективном отжимать у них деньги за пропуск игр по прототипу контрактов Эмбиида и Зайона).. уверен травм убавится)
+7
0
+7
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Givi Shotadze
Девис взял титул, кайри не дали играть...
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dens76
Так Дэвис оказывается просто железный 🦾 - "почти", ну с Зайоном уж точно!
+7
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Лёха выдыхай
Ответ BT
По какому принципу выбраны игроки?
По проценту пропущенных матчей)
+2
-1
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Serge Vendino
Что там по Леброну, Яннису, Луке, Николе, Стефу?
0
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BT
По какому принципу выбраны игроки?
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Cubs-V
Иксперт посчитал проценты, составил топ 5. Назвал это главной проблемой.
Ну а дальше, вы там сами додумываете.
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Доминатор3000
Играют по желанию.
Получают деньги по расписанию.
На это намёк?
Ну,он предлагает платить только за время на площадке?
Справедливо,но нереалистично…
+3
0
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Александр Зубаков
В чем проблема?
+1
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