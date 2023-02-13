«Зайон сыграл 39 процентов матчей». Эксперт назвал главную проблему НБА

Спортивный эксперт Джош Эберли выбрал пять звезд НБА и показал, какой процент матчей они сыграли за последние четыре года.

«Последние четыре года:

сыграл 39,4% своих матчей.

сыграл 48,3% матчей за «Нетс».

сыграл 52,1% матчей.

сыграл 52% матчей за «Нетс».

сыграл 62,9% матчей.

Проблема №1 для НБА», – написал Эберли.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит