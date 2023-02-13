«Зайон сыграл 39 процентов матчей». Эксперт назвал главную проблему НБА
Спортивный эксперт Джош Эберли выбрал пять звезд НБА и показал, какой процент матчей они сыграли за последние четыре года.
«Последние четыре года:
Зайон сыграл 39,4% своих матчей.
Дюрэнт сыграл 48,3% матчей за «Нетс».
Кавай сыграл 52,1% матчей.
Кайри сыграл 52% матчей за «Нетс».
Дэвис сыграл 62,9% матчей.
Проблема №1 для НБА», – написал Эберли.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
То остальные трое это топ игроки, на обеих сторонах. В современной НБА, невозможно так играть продолжительное время, т.к очень высокий темп. На супер звездном уровне.
Пока, только один Яннис держится.
Ну а дальше, вы там сами додумываете.
Получают деньги по расписанию.
На это намёк?
Ну,он предлагает платить только за время на площадке?
Справедливо,но нереалистично…