Зайон Уильямсон столкнулся с осложнением травмы, пропустит еще несколько недель

Теги травмы Новый Орлеан НБА Матч всех звезд НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

По словам президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвида Гриффина, 22-летний баскетболист столкнулся с осложнением травмы. Следующее обследование пройдет после Матча всех звезд.

В нынешнем сезоне Уильямсон провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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9 комментариев

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*MVP*
Ответ rembrandao
Скорее Азар) Хотя Зайон, когда возвращается, хотя бы играет хорошо.
глупое сравнение. Азар времен Челси был в топ-5 игроков мира в течение нескольких лет, а сдал только после перехода в Реал. вопрос - чего вообще добился Зайон в своей карьере?
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mqh9pzrxgf
Ответ rembrandao
Скорее Азар) Хотя Зайон, когда возвращается, хотя бы играет хорошо.
Азар был топ-5 игроков мира в свое время, а этот бычок распиаренный травмат
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Оскар Муравьев
Современная НБА сборная травматов
+1
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+1
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rembrandao
Ответ Адепт Суперлиги
Поль Погба от мира баскетбола
Скорее Азар) Хотя Зайон, когда возвращается, хотя бы играет хорошо.
+6
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lecter666_destiny
Чёт чел ещё хуже Дэвисаи Кавая по здоровью
+1
-1
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Aleksey001
В итоге на МВЗ будут играть Леброн, Яннис и куча народа, которых в здравом уме туда мало кто позвал бы.
+3
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Gornostaev
Свечку за здравие пошел бы поставил чтоли... Молодой организм, всего третий сезон в НБА, а пропустил уже больше ста (!) матчей! А так талант, конечно, жаль парня... Карьера сыпется, по сути толком не начавшись...
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udod
29 игр
а ведь показалось в начале сезона, что что-то изменится
+11
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+11
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Адепт Суперлиги
Поль Погба от мира баскетбола
+5
-2
+3
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