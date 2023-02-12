Зайон Уильямсон столкнулся с осложнением травмы, пропустит еще несколько недель

Форвард «Нового Орлеана» пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

По словам президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям , 22-летний баскетболист столкнулся с осложнением травмы. Следующее обследование пройдет после всех звезд.

В нынешнем сезоне Уильямсон провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?