Эдвардс, Сиакам и Фокс заменят Дюрэнта, Карри и Уильямсона на Матче всех звезд
Ожидается, что Энтони Эдвардс («Миннесота»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Де’Аарон Фокс («Сакраменто») будут приглашены на предстоящий Матч всех звезд НБА вместо травмированных игроков, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Согласно источникам, они заменят Кевина Дюрэнта («Финикс»), Стефена Карри («Голден Стэйт») и Зайона Уильямсона («Новый Орлеан»).
Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.
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