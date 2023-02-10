Эдвардс, Сиакам и Фокс заменят Дюрэнта, Карри и Уильямсона на Матче всех звезд

Ожидается, что («Миннесота»), («Торонто») и Де’Аарон Фокс («Сакраменто») будут приглашены на предстоящий всех звезд вместо травмированных игроков, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно источникам, они заменят Кевина Дюрэнта («Финикс»), («Голден Стэйт») и Зайона Уильямсона («Новый Орлеан»).

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта