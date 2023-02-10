Эдвардс, Сиакам и Фокс заменят Дюрэнта, Карри и Уильямсона на Матче всех звезд

Теги НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Паскаль Сиакам Де'Аарон Фокс Зайон Уильямсон Энтони Эдвардс Баскетбол

Ожидается, что Энтони Эдвардс («Миннесота»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Де’Аарон Фокс («Сакраменто») будут приглашены на предстоящий Матч всех звезд НБА вместо травмированных игроков, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно источникам, они заменят Кевина Дюрэнта («Финикс»), Стефена Карри («Голден Стэйт») и Зайона Уильямсона («Новый Орлеан»).

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Arenas_betboys.ru
На ОСГ только звёзды.
ОСГ, это All star game?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhashkovets
А что с Кайри решили? Он от Востока поедет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arenas_betboys.ru
Ответ kaissa
Хардена не звали - или он отказался?...
На ОСГ только звёзды.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чучунков
Ответ kaissa
Хардена не звали - или он отказался?...
Сиакам-форвард вместо Дюранта, который ушёл на запад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zugvogels
Отличный выбор замен!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaissa
Хардена не звали - или он отказался?...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий