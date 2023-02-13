Хавьер Паскуаль: «Абсолютно неприемлемо допускать 17 потерь и позволять сопернику брать 11 подборов в нападении»

Главный тренер « » назвал причину поражения от «Нижнего Новогорода» (72:79) в гостевом матче лиги ВТБ.

«Поздравляю «Нижний Новгород» с победой — он сегодня были лучше нас, поэтому победил.

В первой половине у нас был шанс создать себе отрыв, но во второй половине, особенно в четвертой четверти нижегородцы выглядели увереннее. Для нас абсолютно неприемлемо допускать 17 потерь и позволять сопернику брать 11 подборов в нападении. В этом причина нашего поражения.

В последнее время испытываем трудности в тренировочном процессе — у многих игроков проблемы со здоровьем. Позавчера в подготовке участвовали всего девять человек. Реальность такова: не тренируешься, не выигрываешь», – сказал Паскуаль.

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