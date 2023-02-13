Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Зенит»

В понедельник, 13 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоится матч команд группы А.

«Нижний Новгород» примет санкт-петербургский « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Нижний Новгород – 14-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.

Группа Б

Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 10-15, Автодор – 9-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-19, Минск – 1-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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