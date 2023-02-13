Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Зенит»
В понедельник, 13 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится матч команд группы А.
«Нижний Новгород» примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Нижний Новгород – 14-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.
Группа Б
Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 10-15, Автодор – 9-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-19, Минск – 1-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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