«Нижний Новгород» подписал Терелла Паркса

Центровой Терелл Паркс (31 год, 206 см) покинет «Ионикос» и перейдет в «Нижний Новгород».

Греческий клуб сообщил, что «НН» выкупил контракт американского баскетболиста и подпишет с ним новое соглашение.

Паркс уже выступал за «Нижний Новгород» в 2020 году. Тогда он провел 6 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 10,7 очка и 8 подборов. Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии COVID-19.

В нынешнем сезоне на счету Паркса 10 матчей в чемпионате Греции. Средние показатели центрового – 6,9 очка и 4,4 подбора за 14 минут на площадке.

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