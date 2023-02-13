Деуэйн Дедмон продолжит сезон в «Филадельфии»
«Филадельфия» подпишет контракт с бывшим центровым «Майами» Деуэйном Дедмоном (33 года, 213 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Дедмон провел последние три сезона за «Хит». Перед дедлайном клуб облегчил платежную ведомость, отправив центрового в «Сан-Антонио» вместе с драфт-пиком второго раунда.
В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей за «Майами», набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
1 комментарий