Деуэйн Дедмон продолжит сезон в «Филадельфии»

« » подпишет контракт с бывшим центровым « » (33 года, 213 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Дедмон провел последние три сезона за «Хит». Перед дедлайном клуб облегчил платежную ведомость, отправив центрового в «Сан-Антонио» вместе с драфт-пиком второго раунда.

В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей за «Майами», набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора.

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