«Майами» готов обменять Данкана Робинсона, Деуэйна Дедмона и пик 1-го раунда
«Майами» рассматривает возможность обмена атакующего защитника Данкана Робинсона (28 лет, 201 см), центрового Деуэйна Дедмона (33 года, 213 см) и драфт-пика 1-го раунда.
Команда недовольна 6-м местом в Восточной конференции и намерена усилить состав перед дедлайном обменов 9 февраля.
В первую очередь «Хит» надеется усилить позицию тяжелого форварда.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Труп + конфликтный дед + пик (окей-окей, пик 1 раунда таки).