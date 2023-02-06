«Майами» готов обменять Данкана Робинсона, Деуэйна Дедмона и пик 1-го раунда

« » рассматривает возможность обмена атакующего защитника (28 лет, 201 см), центрового (33 года, 213 см) и драфт-пика 1-го раунда.

Команда недовольна 6-м местом в Восточной конференции и намерена усилить состав перед дедлайном обменов 9 февраля.

В первую очередь «Хит» надеется усилить позицию тяжелого форварда.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?