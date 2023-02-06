«Майами» готов обменять Данкана Робинсона, Деуэйна Дедмона и пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Майами НБА Деуэйн Дедмон Данкан Робинсон Баскетбол

«Майами» рассматривает возможность обмена атакующего защитника Данкана Робинсона (28 лет, 201 см), центрового Деуэйна Дедмона (33 года, 213 см) и драфт-пика 1-го раунда.

Команда недовольна 6-м местом в Восточной конференции и намерена усилить состав перед дедлайном обменов 9 февраля.

В первую очередь «Хит» надеется усилить позицию тяжелого форварда.

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9 комментариев

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Fungus_Amongus
За Коллинса из Атланты хватит наверное.
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Южанин78
Ответ Abdulla
Пакет как будто с вызовом собран - посмотрите, мол: Труп + конфликтный дед + пик (окей-окей, пик 1 раунда таки).
Ну, во-первых, труп может ещё ожить)), ну, а второе, это дают этот пакет не за звезду, а скорее всего кого нибудь добротного игрока для ротации, я думаю.
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mqh9pzrxgf
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Им центровой нужен. Клэкстон это второй юнит. Вучевича бы, но Чикаго не отдаст. И наверняка продлят.
Отдаст если норм предложат, у Чикаго состав на большую сумму а играют дерьмово
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Tim Timson
Зачем им Дедмон? У них Клэкстон Шарп и Бен*)
Им центровой нужен. Клэкстон это второй юнит. Вучевича бы, но Чикаго не отдаст. И наверняка продлят.
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Vals
У нас как раз есть Бертанс. 🤡
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Tim Timson
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Бруклину центровой нужен. Но Данкан им не нужен.
Зачем им Дедмон? У них Клэкстон Шарп и Бен*)
+1
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Tim Timson
Ответ Abdulla
Пакет как будто с вызовом собран - посмотрите, мол: Труп + конфликтный дед + пик (окей-окей, пик 1 раунда таки).
Кажется внаглую это письмо Деду в Техас. Один бывший и два бывших в другом комбо + пик . Пожалуйста дай назад Ричардсона тоже и + Макдермотта если вдруг Пелтл век незабудем))... Ответ Деда впрочем очевиден)
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Abdulla
Пакет как будто с вызовом собран - посмотрите, мол: Труп + конфликтный дед + пик (окей-окей, пик 1 раунда таки).
Бруклину центровой нужен. Но Данкан им не нужен.
0
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Abdulla
Пакет как будто с вызовом собран - посмотрите, мол:
Труп + конфликтный дед + пик (окей-окей, пик 1 раунда таки).
+13
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+13
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