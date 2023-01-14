«Хит» намерены обменять Деуэйна Дедмона

Центровой « » может покинуть команду в ближайшее время, пишет обозреватель Miami Herald Энтони Ченг.

Отмечается, что Дедмон является кандидатом на обмен из-за структуры его контракта. 33-летний баскетболист заработает 4,7 миллиона долларов в этом сезоне. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.

В нынешнем регулярном чемпионате Дедмон набирает в среднем 5,9 очка и 3,7 подбора за 11,6 минуты на площадке. Недавно он был отстранен «Хит» на один матч за то, что швырнул массажный пистолет на площадку после конфликта с тренерами команды.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много