«Хит» намерены обменять Деуэйна Дедмона

Теги возможные переходы Майами НБА Деуэйн Дедмон Баскетбол

Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон может покинуть команду в ближайшее время, пишет обозреватель Miami Herald Энтони Ченг.

Отмечается, что Дедмон является кандидатом на обмен из-за структуры его контракта. 33-летний баскетболист заработает 4,7 миллиона долларов в этом сезоне. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.

В нынешнем регулярном чемпионате Дедмон набирает в среднем 5,9 очка и 3,7 подбора за 11,6 минуты на площадке. Недавно он был отстранен «Хит» на один матч за то, что швырнул массажный пистолет на площадку после конфликта с тренерами команды.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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2 комментария

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Станислав Шалковский
А что случилось? Так неожиданно. Кто бы мог подумать.
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Abdulla
Неплохой бенчер. Подберёт кто-то. Даже трёха проскальзывает. В период расцвета в Атланте был вполне себе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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