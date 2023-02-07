«Хит» обменяли Деуэйна Дедмона и пик 2-го раунда в «Сперс»

Центровой « » (33 года, 213 см) станет игроком « », пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания. В результате обмена «Сперс» также получат пик второго раунда.

Таким образом, «Хит» облегчат платежную ведомость. Дедмон заработает 4,7 миллиона долларов за сезон-2022/23. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.

В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора. В середине января центровой был отстранен на одну игру за поведение, наносящее ущерб клубу.

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