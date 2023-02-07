«Хит» обменяли Деуэйна Дедмона и пик 2-го раунда в «Сперс»

Теги переходы Майами Сан-Антонио НБА Деуэйн Дедмон Шэмс Чарания Баскетбол

Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон (33 года, 213 см) станет игроком «Сан-Антонио», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания. В результате обмена «Сперс» также получат пик второго раунда.

Таким образом, «Хит» облегчат платежную ведомость. Дедмон заработает 4,7 миллиона долларов за сезон-2022/23. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.

В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора. В середине января центровой был отстранен на одну игру за поведение, наносящее ущерб клубу.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klna Jislime
в 2к еще в своем возрасте с банки норм набирает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lexakarabut
Ответ кандид
На что обменяли-то?
На респект и уважуху, и бутылку вина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
david1994
Ответ кандид
На что обменяли-то?
Скоро выясним , но желательно чтобы Майами получили обратно хоть какого-то игрока ростом 205 см и выше , а то у них помимо БЭМА , Орландо Робинсона никого нету , надо им укреплять переднюю линию перед офф
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
меняйте кайла обратно в торонто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Ответ кандид
На что обменяли-то?
на спасибо и до свидания!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ кандид
На что обменяли-то?
На фантики, просто отдали игрока с доплатой чтобы платежку освободить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кандид
На что обменяли-то?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий