«Хит» обменяли Деуэйна Дедмона и пик 2-го раунда в «Сперс»
Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон (33 года, 213 см) станет игроком «Сан-Антонио», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания. В результате обмена «Сперс» также получат пик второго раунда.
Таким образом, «Хит» облегчат платежную ведомость. Дедмон заработает 4,7 миллиона долларов за сезон-2022/23. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.
В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора. В середине января центровой был отстранен на одну игру за поведение, наносящее ущерб клубу.
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