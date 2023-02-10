«Сперс» отчислят Деуэйна Дедмона

Теги переходы Сан-Антонио НБА Деуэйн Дедмон Баскетбол

«Сан-Антонио» отчислит центрового Деуэйна Дедмона (33 года, 213 см) и позволит ему перейти в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Сперс» приобрели Дедмона у «Майами» перед дедлайном обменов, получив также драфт-пик второго раунда. Таким образом, «Хит» облегчил платежную ведомость.

За нынешний сезон Дедмон должен заработать 4,7 миллиона долларов. На следующий сезон его зарплата в размере 4,3 миллиона не гарантирована.

В нынешнем сезоне Дедмон провел 30 матчей за «Майами», набирая в среднем 5,7 очка и 3,6 подбора.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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