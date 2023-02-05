Зайон Уильямсон показал «Лейкерс» обидный жест после данка Брэндона Ингрэма

Форвард «Пеликанс» во время матча с « » (131:126) исполнил эффектный данк с сопротивлением .

Травмированная звезда «Нового Орлеана» после этого продемонстрировал жест «слишком маленький» со скамейки.

На счету Ингрэма 35 очков, 5 подборов и 4 передачи.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?