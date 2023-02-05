Зайон Уильямсон показал «Лейкерс» обидный жест после данка Брэндона Ингрэма

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА видео Брэндон Ингрэм Руи Хатимура Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм во время матча с «Лейкерс» (131:126) исполнил эффектный данк с сопротивлением Руи Хатимуры.

Травмированная звезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон после этого продемонстрировал жест «слишком маленький» со скамейки.

На счету Ингрэма 35 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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2 комментария

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Bunyod Turgunov
Против Лейкерс Ингрэм играет по другому, сегодня чего стоило и ожидать
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scrappy_Coco
Зайон показал место лалок в турнирной таблице🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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