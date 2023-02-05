Зайон Уильямсон показал «Лейкерс» обидный жест после данка Брэндона Ингрэма
Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм во время матча с «Лейкерс» (131:126) исполнил эффектный данк с сопротивлением Руи Хатимуры.
Травмированная звезда «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон после этого продемонстрировал жест «слишком маленький» со скамейки.
На счету Ингрэма 35 очков, 5 подборов и 4 передачи.
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