Серьезные опасения по физическому состоянию защитника по итогам его медосмотра в « » поставили под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», « », «Атланты» и « ».

Как сообщают инсайдеры Шэмс Чарания и Келли Слэйтер, Пэйтон II «играл в «Портленде» через боль». Отмечается, что «персонал клуба подталкивал его к тому, чтобы играть на фоне проблем со здоровьем, делая уколы обезболивающего препарата Торадол».

Данная информация не была доведена до «Уорриорз» в ходе переговорного процесса.

Существуют опасения, что Гэри пропустит три ближайших месяца из-за проблем со здоровьем. Летом баскетболист перенес операцию на мышцах брюшной полости. Из-за нее он вынужден был пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри дебютировал в регулярке в начале января, но до конца так и не восстановился.

У действующих чемпионов есть время до субботы, чтобы одобрить и официально завершить сделку или же отказаться от нее, сорвав ее для всех участников. Поправки в трейд не могут быть внесены в связи с истечением крайнего срока на обмены 9 февраля.

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