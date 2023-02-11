«Блэйзерс» просили Гэри Пэйтона II играть, несмотря на боль

Теги травмы Атланта Детройт Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Серьезные опасения по физическому состоянию защитника Гэри Пэйтона II по итогам его медосмотра в «Голден Стэйт» поставили под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», «Детройта», «Атланты» и «Портленда».

Как сообщают инсайдеры Шэмс Чарания и Келли Слэйтер, Пэйтон II «играл в «Портленде» через боль». Отмечается, что «персонал клуба подталкивал его к тому, чтобы играть на фоне проблем со здоровьем, делая уколы обезболивающего препарата Торадол».

Данная информация не была доведена до «Уорриорз» в ходе переговорного процесса.

Существуют опасения, что Гэри пропустит три ближайших месяца из-за проблем со здоровьем. Летом баскетболист перенес операцию на мышцах брюшной полости. Из-за нее он вынужден был пропустить первые 35 матчей сезона. Гэри дебютировал в регулярке в начале января, но до конца так и не восстановился.

У действующих чемпионов есть время до субботы, чтобы одобрить и официально завершить сделку или же отказаться от нее, сорвав ее для всех участников. Поправки в трейд не могут быть внесены в связи с истечением крайнего срока на обмены 9 февраля.

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9 комментариев

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Swhat
Ответ Insamo217
нахрена ему вообще такой контракт дали? ролевик да ещё и с проблемами со здоровьем
Портленд дал ему этот контракт. Гсв его выменял с этим контрактом. Получается норм контракт
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Insamo217
нахрена ему вообще такой контракт дали? ролевик да ещё и с проблемами со здоровьем
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Nightyork97
Ответ AEZAKMI228
птб здесь чисто как гнилая организация поступила, тем более они не сказали офису гсв про эту ситуацию
По играм вообще не скажешь, он выходил бегал, улыбался. Здоровья ему, но его никто не заставлял выходить.
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AEZAKMI228
Ответ Nightyork97
Кронин гений, тут уже перед выбором сектанты. Или Пейтон к плей-оффу пользу принесёт, либо сидите с Уайзменом дальше. Кто-то может себе представить, чтобы Олши такую сделку провернул. Так ещё и Тайбулл подписан вместо Пейтона, подстраховался.
птб здесь чисто как гнилая организация поступила, тем более они не сказали офису гсв про эту ситуацию
+4
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Ilovethisgame77
Нельзя оставлять, если это так! При всей симпатии к Пэйтону, дать публично себя обмануть- значит проявить слабость!
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alex27
Портленд Садисты! Надо было брать минималку от ГСВ!
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Magzhan Estigarribia
Оставляйте. Пейтон будет благодарен.
Все равно от Уайзмена не было пользы
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Nightyork97
Кронин гений, тут уже перед выбором сектанты. Или Пейтон к плей-оффу пользу принесёт, либо сидите с Уайзменом дальше. Кто-то может себе представить, чтобы Олши такую сделку провернул. Так ещё и Тайбулл подписан вместо Пейтона, подстраховался.
+4
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сейяр снайпер
Очешуено. Что сказать.
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