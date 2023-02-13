«Рокетс» отчислили Джона Уолла и Дэнни Грина

« » официально расторг соглашения с разыгрывающим и атакующим защитником .

Грин уже договорился о переходе в « ». Стороны подпишут однолетний контракт с зарплатой 2 миллиона долларов. Уолл также намерен продолжить карьеру в команде, претендующей на выход в плей-офф в нынешнем сезоне.

Оба игрока оказались в «Рокетс» по итогам трехстороннего обмена перед дедлайном.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?