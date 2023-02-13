«Рокетс» отчислили Джона Уолла и Дэнни Грина
«Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.
Грин уже договорился о переходе в «Кливленд». Стороны подпишут однолетний контракт с зарплатой 2 миллиона долларов. Уолл также намерен продолжить карьеру в команде, претендующей на выход в плей-офф в нынешнем сезоне.
Оба игрока оказались в «Рокетс» по итогам трехстороннего обмена перед дедлайном.
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