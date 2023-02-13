«Рокетс» отчислили Джона Уолла и Дэнни Грина

Теги переходы возможные переходы Кливленд Хьюстон НБА Дэнни Грин Джон Уолл Баскетбол

«Хьюстон» официально расторг соглашения с разыгрывающим Джоном Уоллом и атакующим защитником Дэнни Грином.

Грин уже договорился о переходе в «Кливленд». Стороны подпишут однолетний контракт с зарплатой 2 миллиона долларов. Уолл также намерен продолжить карьеру в команде, претендующей на выход в плей-офф в нынешнем сезоне.

Оба игрока оказались в «Рокетс» по итогам трехстороннего обмена перед дедлайном.

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2 комментария

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kolyan#15
Ответ jokerino
А Уоллу слабо в след году в третий раз Хьюстон кинуть?🤣
Так он и в 3 раз не нужен будет Хьюстону
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jokerino
А Уоллу слабо в след году в третий раз Хьюстон кинуть?🤣
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0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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