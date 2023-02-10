Разыгрывающий Джон Уолл перед дедлайном перешел из «Клипперс» в « » в результате обмена.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Рокетс» уже уведомили Уолла о том, что выкупят его контракт на 6,4 миллиона долларов.

В июне прошлого года техасский клуб уже выкупал контракт Уолла. Баскетболист отказался от 6,5 миллиона из причитавшихся ему 47,4 миллиона долларов.

По ходу сезона-22/23 Уолл критиковал «Хьюстон», отмечая среди прочего, что команда намеренно проигрывала матчи.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?