«Рокетс» уведомили Джона Уолла, что выкупят его контракт
Разыгрывающий Джон Уолл перед дедлайном перешел из «Клипперс» в «Хьюстон» в результате обмена.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Рокетс» уже уведомили Уолла о том, что выкупят его контракт на 6,4 миллиона долларов.
В июне прошлого года техасский клуб уже выкупал контракт Уолла. Баскетболист отказался от 6,5 миллиона из причитавшихся ему 47,4 миллиона долларов.
По ходу сезона-22/23 Уолл критиковал «Хьюстон», отмечая среди прочего, что команда намеренно проигрывала матчи.
Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?
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