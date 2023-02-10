«Рокетс» уведомили Джона Уолла, что выкупят его контракт

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Джон Уолл Баскетбол

Разыгрывающий Джон Уолл перед дедлайном перешел из «Клипперс» в «Хьюстон» в результате обмена.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Рокетс» уже уведомили Уолла о том, что выкупят его контракт на 6,4 миллиона долларов.

В июне прошлого года техасский клуб уже выкупал контракт Уолла. Баскетболист отказался от 6,5 миллиона из причитавшихся ему 47,4 миллиона долларов.

По ходу сезона-22/23 Уолл критиковал «Хьюстон», отмечая среди прочего, что команда намеренно проигрывала матчи.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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3 комментария

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Andy
У Хьюстона однозначно худший менеджмент в лиге.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
erkin_312
во второй раз)
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Сухавалов
Холл: шо, опять?
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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