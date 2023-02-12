«Рокетс» и Дэнни Грин договорились о выкупе контракта

договорился с « » о выкупе контракта и станет свободным агентом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что 35-летний баскетболист входит в сферу интересов « », « », « » и « ».

Грин стал игроком «Рокетс» в результате трехстороннего обмена перед дедлайном. Он пропустил первую половину сезона из-за разрыв крестообразной связки колена. Защитник провел три матча за « », набирая в среднем 3 очка за 14,5 минуты на площадке.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?