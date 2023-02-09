Эрик Гордон вернется в «Клипперс», Джон Уолл – в «Рокетс»

Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон в результате трехстороннего обмена перейдет в «Клипперс», где начиналась его карьера (2008-2011).

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл вернется в «Рокетс». «Хьюстон» также получит право обменяться пиками с «Клипперс» в этом году.

«Мемфис» отправит Дэнни Грина в «Хьюстон» и получит от «Клипперс» Люка Кеннарда.

В результате сделки «Клипперс» также получат от «Гризлис» три драфт-пика второго раунда.

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