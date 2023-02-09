Эрик Гордон вернется в «Клипперс», Джон Уолл – в «Рокетс»

Теги Клипперс Баскетбол

Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон в результате трехстороннего обмена перейдет в «Клипперс», где начиналась его карьера (2008-2011).

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл вернется в «Рокетс». «Хьюстон» также получит право обменяться пиками с «Клипперс» в этом году.

«Мемфис» отправит Дэнни Грина в «Хьюстон» и получит от «Клипперс» Люка Кеннарда.

В результате сделки «Клипперс» также получат от «Гризлис» три драфт-пика второго раунда.

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! «Лейкерс» обменяли Уэстбрука! На переходы в НБА остается два часа

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maryat
Ответ Fungus_Amongus
Смотря чьи это драфтпики. Если Мемфиса, то это практически мусор. Если Хьюстона, то норм, но я не верю, что Хьюстон пики отдал бы. Им и с Гордоном нормально танковалось.
Пишут что от мишек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Было бы неплохо, если бы Клипперс вместе с этими и другими пиками второго раунда двинули Гордона скажем за Динвидди в Бруклин, но это было бы слишком хорошо. Времени на это уже нет, да и слухов таких тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
А за что Клипперс получили аж 3 пика? Типа Кеннард такой крутой?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Game Winner
https://i.ibb.co/4MTkjmZ/00-31-32-7al7hk.jpg
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Ответ LilAnswer
3 драфтпика это хорошо, обмен уже выглядит чуть лучше.
Смотря чьи это драфтпики. Если Мемфиса, то это практически мусор. Если Хьюстона, то норм, но я не верю, что Хьюстон пики отдал бы. Им и с Гордоном нормально танковалось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Столько возможностей ЛАК упустили в этот дедлайн усилить проблемные позиции задешево, пипец. Вместо этого зачем то разменяли молодого Кеннарда с одним из лучших процентов из-за дуги на 34-летнего неэффективного Гордона, которому еще в следующем сезоне 20 млн. платить. Неужели 3 пика 2-го раунда этого стоят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LilAnswer
Ответ LilAnswer
Осталось вернуть Гриффина и Джордана и Клипперс 2009/10 года в сборе) А если серьезно руководство ЛАК пока огорчает - еще и Кеннарда отдали.
3 драфтпика это хорошо, обмен уже выглядит чуть лучше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
Пол, Гриффин и Джордан когда перейдут?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maryat
В офисе клипарей сегодня все пьяные, иначе это не объяснить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Клипперс похожи на футбольный Челси, у них там составов на три конкурентные команды
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LilAnswer
Осталось вернуть Гриффина и Джордана и Клипперс 2009/10 года в сборе) А если серьезно руководство ЛАК пока огорчает - еще и Кеннарда отдали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Кеннард вроде в том сезоне был топчик )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Теннисный абсолют
Ответ Fungus_Amongus
Слов нет, даже нет идей никаких на кой черт он понадобился Клипперс. 34 года, давно сдал, играет на позиции, где у ЛАК перебор игроков, еще в следующем сезоне заработает 21 млн. Еще и неплохих игроков за него отдали по-любому.
Похоже не будет Кубка Лэрри Обрайена у ЛА Клипперс в этом году ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Fungus_Amongus
Слов нет, даже нет идей никаких на кой черт он понадобился Клипперс. 34 года, давно сдал, играет на позиции, где у ЛАК перебор игроков, еще в следующем сезоне заработает 21 млн. Еще и неплохих игроков за него отдали по-любому.
Кеннарда вроде и Уолла. Клиппаки решили посоревноваться с ЛАЛ по глупости обменов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Слов нет, даже нет идей никаких на кой черт он понадобился Клипперс. 34 года, давно сдал, играет на позиции, где у ЛАК перебор игроков, еще в следующем сезоне заработает 21 млн. Еще и неплохих игроков за него отдали по-любому.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Теннисный абсолют
блл....ястящий обмен ЛА Клипперс
Блестящиий обмен!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий