Дэнни Грин подпишет однолетний контракт с «Кавс» на 2 млн долларов
«Кливленд» договорился о деталях сделки с атакующим защитником Дэнни Грином, который покинет «Хьюстон» после выкупа контракта.
По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, «Кавс» договорились с 35-летним игроком о соглашении на один год с зарплатой 2 миллиона долларов.
Грин был выбран «Кливлендом» под 46-м номером на драфте-2009, провел за эту команду 20 матчей и был отчислен в начале своего второго сезона в лиге.
Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс».
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