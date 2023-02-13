Дэнни Грин подпишет однолетний контракт с «Кавс» на 2 млн долларов

Теги возможные переходы Кливленд Хьюстон Лейкерс Сан-Антонио Торонто НБА Дэнни Грин Шэмс Чарания Баскетбол

«Кливленд» договорился о деталях сделки с атакующим защитником Дэнни Грином, который покинет «Хьюстон» после выкупа контракта.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, «Кавс» договорились с 35-летним игроком о соглашении на один год с зарплатой 2 миллиона долларов.

Грин был выбран «Кливлендом» под 46-м номером на драфте-2009, провел за эту команду 20 матчей и был отчислен в начале своего второго сезона в лиге.

Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс».

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1 комментарий

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Vagant
Дэнн очень позитивный чел с чувством юмора, будет хорошим дядькой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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