Роб Пелинка: «Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу»

Генеральный менеджер «Лейкерс» объяснил, почему клубу не удалось совершить некоторые сделки перед дедлайном.

«Проведение сделок в НБА во многом похоже на рынок жилья в Лос-Анджелесе. Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу.

Последнее, что вы хотите на рынке жилья — это переплатить или потратить все свое время и энергию на дом, который не хотят продавать», – сказал Пелинка.

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