Роб Пелинка: «Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу»

Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка объяснил, почему клубу не удалось совершить некоторые сделки перед дедлайном.

«Проведение сделок в НБА во многом похоже на рынок жилья в Лос-Анджелесе. Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу.

Последнее, что вы хотите на рынке жилья — это переплатить или потратить все свое время и энергию на дом, который не хотят продавать», – сказал Пелинка.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ MrManchester
На "стабильного игрока звездного уровня" у Лейкерс со времен треда Дэвиса нет активов. И в ближайшие шесть лет не появятся.
Открою секрет, звёзды могут как СА приходить абсолютно бесплатно. Вон Бруклин на этом нажился кучей пиков и крутых ролевиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Maxim Vasnechov
Пока ему что-нибудь в голову не ударит. Уэстбрук в Вашингтоне тоже был хорош. Я говорю про игроков уровня Янниса, Дончича, и других. Которые стабильны, и показывают хороший результат много лет. Такие в ЛАЛ не пойдут.
Ирвинг игрок уровня Янниса, особенно в плей-офф (когда здоров) . С Леброном ему если и может в голову что то ударить, то в межсезонье. А так с его приходом Лал стал бы главным претендентом на титул (если конечно Дэвис перестал бы валять дурака)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrManchester
Ответ Maxim Vasnechov
А до этого Уэстбрук... Та же лотерейка. Стабильный игрок звездного уровня - в лейкерс не пойдёт.
На "стабильного игрока звездного уровня" у Лейкерс со времен треда Дэвиса нет активов. И в ближайшие шесть лет не появятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ lecter666_destiny
Ирвинг по игре сейчас лучший пг лиги, он в прайме, лучший клатчер лиги.
Пока ему что-нибудь в голову не ударит. Уэстбрук в Вашингтоне тоже был хорош.
Я говорю про игроков уровня Янниса, Дончича, и других. Которые стабильны, и показывают хороший результат много лет. Такие в ЛАЛ не пойдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Maxim Vasnechov
А до этого Уэстбрук... Та же лотерейка. Стабильный игрок звездного уровня - в лейкерс не пойдёт.
Ирвинг по игре сейчас лучший пг лиги, он в прайме, лучший клатчер лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
«Чтобы посмотреть, нужна глаза! Чтобы послушать, нужна уха! Чтобы понюхать, нужна носа! Чтобы купить, нужна маня!» (c) Марк Туллий Цицерон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ lecter666_destiny
Ирвинг очень даже хотел...
А до этого Уэстбрук... Та же лотерейка. Стабильный игрок звездного уровня - в лейкерс не пойдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Maxim Vasnechov
Переводя на русский - никто из звёзд не хочет идти в тень Леброна.
Ирвинг очень даже хотел...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Переводя на русский - никто из звёзд не хочет идти в тень Леброна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жора кущ
Как бы там ни было - спасибо за Вандербилта !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий