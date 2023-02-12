Роб Пелинка: «Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка объяснил, почему клубу не удалось совершить некоторые сделки перед дедлайном.
«Проведение сделок в НБА во многом похоже на рынок жилья в Лос-Анджелесе. Нельзя купить дом, который не выставлен на продажу.
Последнее, что вы хотите на рынке жилья — это переплатить или потратить все свое время и энергию на дом, который не хотят продавать», – сказал Пелинка.
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Я говорю про игроков уровня Янниса, Дончича, и других. Которые стабильны, и показывают хороший результат много лет. Такие в ЛАЛ не пойдут.