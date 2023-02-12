Леброн Джеймс сфотографировался с юной болельщицей, которая сидела рядом во время матча с «Уорриорз»

Форвард « » по окончании матча с « » (109:103) сфотографировался с юной болельщицей, которую он шокировал, сев рядом во время игры.

12-летняя Гайя не смогла сдержать эмоций, когда звездный баскетболист сел на соседнее кресло. «Боже мой, величайший игрок всех времен сидит рядом со мной. Боже мой, это лучший момент в моей жизни», – позже рассказала болельщица в интервью ESPN.

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