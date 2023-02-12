«Лейкерс» подарили Кариму Абдул-Джаббару перстень с 578 бриллиантами

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

«Лейкерс» подарили легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару золотой перстень в честь его выдающей карьеры и рекорда по результативности, который он удерживал почти 40 лет.

Изготовить перстень было поручено известному ювелиру Джейсону Арашебену.

Перстень состоит из 578 круглых белых бриллиантов в оправе из желтого золота. На лицевой стороне изображен 33-й номер Карима, а также его фирменный «небесный крюк», которым он в свое время установил рекорд, обойдя Уилта Чемберлена.

Сбоку написано «Абдул-Джаббар», а также игровой номер, дата, когда он установил рекорд (5 апреля 1984 года), общее количество очков за карьеру (38 387) и число 38. Именно столько лет Карим удерживал рекорд.

В минувший вторник форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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6 комментариев

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Jake Shuttlesworth
постоянное напоминание, что рекорда больше нет.
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Роман Князефф
Хороший подгон
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Hollywood Hogan
Джаббару, по лицу видно, тяжело было пережить потерю рекорда, но думаю, что уже скоро он сможет воспринять тот факт, что баскетбол в его время и во времена пути Леброна - разный, а дальше будет еще какой-нибудь другой, поэтому возможность-невозможность установки тех или иных рекордов будет меняться в ту или иную сторону, что не отменяет ценности достижения на конкретном историческом этапе.
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Артур Хайбрахманов
Молодцы. Достойный поступок.
+2
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DiffusedLight
Ответ morozovvasya
Респект!!
Это на сэкономленное от Беверли, доброоууу
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-2
0
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morozovvasya
Респект!!
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