«Лейкерс» подарили Кариму Абдул-Джаббару перстень с 578 бриллиантами

«Лейкерс» подарили легендарному центровому золотой перстень в честь его выдающей карьеры и рекорда по результативности, который он удерживал почти 40 лет.

Изготовить перстень было поручено известному ювелиру Джейсону Арашебену.

Перстень состоит из 578 круглых белых бриллиантов в оправе из желтого золота. На лицевой стороне изображен 33-й номер Карима, а также его фирменный «небесный крюк», которым он в свое время установил рекорд, обойдя Уилта Чемберлена.

Сбоку написано «Абдул-Джаббар», а также игровой номер, дата, когда он установил рекорд (5 апреля 1984 года), общее количество очков за карьеру (38 387) и число 38. Именно столько лет Карим удерживал рекорд.

В минувший вторник форвард « » превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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