Стив Керр: «Игрокам «Уорриорз» нужен перерыв»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что игроки расстроены обидными поражениями в последних матчах.
«Наши парни расстроены. Мы потерпели много поражений с маленькой разницей, и скоро перерыв на Матч всех звезд. Думаю, что нашим ребятам, как и всем в лиге, нужен перерыв.
Они расстроены, что не смогли добыть победы в последних двух матчах, создать небольшой импульс и отрыв в турнирной таблице. Но мы будем продолжать бороться, и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Керр.
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