Стив Керр: «Игрокам «Уорриорз» нужен перерыв»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что игроки расстроены обидными поражениями в последних матчах.

«Наши парни расстроены. Мы потерпели много поражений с маленькой разницей, и скоро перерыв на Матч всех звезд. Думаю, что нашим ребятам, как и всем в лиге, нужен перерыв.

Они расстроены, что не смогли добыть победы в последних двух матчах, создать небольшой импульс и отрыв в турнирной таблице. Но мы будем продолжать бороться, и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Керр.

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5 комментариев

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rabindradat
самой дорогой команде с наибольшим налогом на роскошь после каждого пролёта нужен перерыв...) есть дельная альтернатива, Грин проводит груповую тренировку по кулачному бою (для встрясочки), а Керр выставляет пока игроков из G-лиги
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Роман Князефф
Наоборот. Пора уже включатся в работу, такое ощущение, что до сих пор празднуют. ...
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Сергей Орлов
Какие неженки)
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rotick
Ответ AEZAKMI228
Мб ты физрук просто
😂😂😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Мб ты физрук просто
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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