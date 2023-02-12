Лука Дончич – о первом совместном матче с Кайри Ирвингом: «Потрясающе»

Теги Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями после первого совместного матча с Кайри Ирвингом.

«Потрясающе. Это был наш первый совместный матч. Так здорово играть с этим парнем. Он потрясающий баскетболист. Я думаю, это будет очень весело.

Вся команда так думает, не только я. Потрясающе. Нам еще предстоит многому научиться, особенно мне. Но играть с ним очень весело», – сказал словенец.

«Мэверикс» уступили «Кингз» в овертаме – 128:133. Дончич набрал 27 очков, 9 подборов и 5 передач. Ирвинг – 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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1 комментарий

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Dimassss6
Успехов. Шалфей купи, Лука. Отгонишь хейтеров и вы заиграете
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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