Лука Дончич – о первом совместном матче с Кайри Ирвингом: «Потрясающе»

Разыгрывающий « » поделился впечатлениями после первого совместного матча с .

«Потрясающе. Это был наш первый совместный матч. Так здорово играть с этим парнем. Он потрясающий баскетболист. Я думаю, это будет очень весело.

Вся команда так думает, не только я. Потрясающе. Нам еще предстоит многому научиться, особенно мне. Но играть с ним очень весело», – сказал словенец.

«Мэверикс» уступили «Кингз» в овертаме – 128:133. Дончич набрал 27 очков, 9 подборов и 5 передач. Ирвинг – 28 очков, 7 подборов и 7 передач.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей