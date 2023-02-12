Джеймс Харден – об уходе Ирвинга и Дюрэнта из «Бруклина»: «Теперь я не похож на сумасшедшего»

Разыгрывающий «Филадельфии» не удивлен, что «Бруклин» обменял и .

«Теперь я не похож на сумасшедшего. Теперь я не похож на слабака, беглеца, или как бы СМИ меня не называли.

Я знал, что происходит, и просто решил сказать: «Эй, это не для меня. Я не хочу иметь с этим дело. Я хочу играть в баскетбол и получать удовольствие».

Поскольку мы сыграли вместе менее 20 матчей, возникает много вопросов «А что, если?» Это немного обидно, но ничего не поделаешь. Надеюсь, что сейчас у всех все в порядке, и мы можем двигаться дальше», – сказал Харден.

В прошлом сезоне Харден запросил обмен у «Нетс» перед дедлайном. В этом сезоне его примеру последовал Ирвинг. После обмена Ирвинга в «Даллас» «Бруклин» обменял Дюрэнта в «Финикс».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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