Джеймс Харден – об уходе Ирвинга и Дюрэнта из «Бруклина»: «Теперь я не похож на сумасшедшего»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не удивлен, что «Бруклин» обменял Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта.

«Теперь я не похож на сумасшедшего. Теперь я не похож на слабака, беглеца, или как бы СМИ меня не называли.

Я знал, что происходит, и просто решил сказать: «Эй, это не для меня. Я не хочу иметь с этим дело. Я хочу играть в баскетбол и получать удовольствие».

Поскольку мы сыграли вместе менее 20 матчей, возникает много вопросов «А что, если?» Это немного обидно, но ничего не поделаешь. Надеюсь, что сейчас у всех все в порядке, и мы можем двигаться дальше», – сказал Харден.

В прошлом сезоне Харден запросил обмен у «Нетс» перед дедлайном. В этом сезоне его примеру последовал Ирвинг. После обмена Ирвинга в «Даллас» «Бруклин» обменял Дюрэнта в «Финикс».

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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7 комментариев

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SVstyle
Ответ Марсель Объелся
Так Кайри же не играл после стыка с Яннисом. Из-за вакцины он в прошлом сезоне не играл
Точно, забылся немного, но все же отказ Кайри от вакцинации в целом не сделал ситуацию лучше для Нетс
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Марсель Объелся
Ответ SVstyle
Наоборот, он, скорее всего, признал токсичную атмосферу там, а так же слишком большой картбланш для звёзд, ну и Кайри мог в серии с Милуоки помочь, но не играл из-за отказа от вакцины
Так Кайри же не играл после стыка с Яннисом. Из-за вакцины он в прошлом сезоне не играл
+1
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+1
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skyhitbI4
"Я знал, что происходит ..." (с)
А что происходило ? Журналисты язык в опу засунули подробности спросить?
+1
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SVstyle
Ответ Александр Сметанин
Понятно. То есть во всем виноват Бруклин, а звезды все белые(ну или чёрные) и пушистые
Наоборот, он, скорее всего, признал токсичную атмосферу там, а так же слишком большой картбланш для звёзд, ну и Кайри мог в серии с Милуоки помочь, но не играл из-за отказа от вакцины
+2
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+2
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Макс Юрьев
не джеймс ты похож на жирного лентяя
+2
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Howard Goldberg
лукавит борода (грязная) ушел он этих двоих, а не от клуба
+2
-2
0
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Александр Сметанин
Понятно. То есть во всем виноват Бруклин, а звезды все белые(ну или чёрные) и пушистые
+3
-3
0
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