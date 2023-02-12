Марк Стейн: «За Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды»

Теги Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Руи Хатимура Остин Ривз Марк Стейн Макс Кристи Баскетбол

Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о переговорах «Бруклина» и «Лейкерс» перед дедлайном.

«Мне сказали, что за Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды. Они хотели получить не только два пика первого раунда и Рассела Уэстбрука. Они просили Остина Ривза и Макса Кристи. Они хотели, чтобы Руи Хатимура перешел к ним в рамках отдельной сделки. Они хотели забрать все, что было у «Лейкерс», – заявил Стейн.

«Бруклин» обменял Ирвинга в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Ответ lecter666_destiny
незадрафтованный Ривс с полгодом контракта, абсолютно нулевой Кристи и 2 пика за праймового Ирвинга? А Хачапури настолько плохо играет, что он скорее пассив сейчас, чем актив. И что в этом требовании было много?
1) Ривз после этого езона становится ограниченно свободным агентом, никаких проблем для Лейкерс не составит его продлить на немного большие деньги. Его игра и польза говорит сама за себя.
2) 2 пика первого раунд в постлеброновскую эру - это выстрел себе в ногу отдавать все имеющиеся пики
3) Кристи и Хатимуру можно игнорировать. По первому - мало игрового времени, второй только пришёл.
4) Уэстбрук, который сумел наступить амбициям на горло и нормально принял роль запасного.

Это все в обмен на праймового Ирвинга, который:
1) за 3 года в Нетс пропустил более 100 матчей;
2) в любой момент может подставить команду/организацию/руководство
3) в конце сезона можно кинуть организацию и уйти свободным агентам куда угодно
4) просто тупо если почувствует знак - завершит карьеру, соберёт все запасы шалфея, поедет на старом пикапе в резервацию с индейцами и останется там ловить сигналы из космоса.

Любой адекватный ГМ сто раз подумает, прежде чем идти на эту авантюру. Даллас согласился, шалфей им судья: больше шансов, что все это плохо кончится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kolyan#15
Отдать Кристи, о ужас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Notionalist Notionalist
Ответ Куприн
А разве это больше того, что они получили от Далласа?
Рассел , Бизли, Вандербилт, Ривз, Кристи + пик.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айрат Ситдиков
Ответ emptinesspetr
Единственный вариант перебить пакет Далласа — это отдать Дэвиса. Всё остальное хлам.
Бред, что прям хорошего от далласа получили то?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ emptinesspetr
Единственный вариант перебить пакет Далласа — это отдать Дэвиса. Всё остальное хлам.
Кстати интересный вариант обмена Дэвиса на Ирвинга+Ройса О Нила. Потом Вестбрука меняем и команда нормальная становится. По крайней мере Брон не бастует
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Единственный вариант перебить пакет Далласа — это отдать Дэвиса. Всё остальное хлам.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
незадрафтованный Ривс с полгодом контракта, абсолютно нулевой Кристи и 2 пика за праймового Ирвинга? А Хачапури настолько плохо играет, что он скорее пассив сейчас, чем актив. И что в этом требовании было много?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
А разве это больше того, что они получили от Далласа?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stan WarHammer
Сомневаюсь, что при Цае в Нетс теперь придут звезды.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Notionalist Notionalist
А разве договариваться об отдельной сделке по Хатимуре законно? Сейчас ещё Цая оштрафуют на пик))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий