Марк Стейн: «За Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды»

Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о переговорах « » и «Лейкерс» перед дедлайном.

«Мне сказали, что за «Нетс» просили у « » гораздо больше, чем у любой другой команды. Они хотели получить не только два пика первого раунда и Рассела Уэстбрука. Они просили и Макса Кристи. Они хотели, чтобы перешел к ним в рамках отдельной сделки. Они хотели забрать все, что было у «Лейкерс», – заявил Стейн.

«Бруклин» обменял Ирвинга в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

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