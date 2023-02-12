Марк Стейн: «За Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды»
Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о переговорах «Бруклина» и «Лейкерс» перед дедлайном.
«Мне сказали, что за Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды. Они хотели получить не только два пика первого раунда и Рассела Уэстбрука. Они просили Остина Ривза и Макса Кристи. Они хотели, чтобы Руи Хатимура перешел к ним в рамках отдельной сделки. Они хотели забрать все, что было у «Лейкерс», – заявил Стейн.
«Бруклин» обменял Ирвинга в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
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Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
2) 2 пика первого раунд в постлеброновскую эру - это выстрел себе в ногу отдавать все имеющиеся пики
3) Кристи и Хатимуру можно игнорировать. По первому - мало игрового времени, второй только пришёл.
4) Уэстбрук, который сумел наступить амбициям на горло и нормально принял роль запасного.
Это все в обмен на праймового Ирвинга, который:
1) за 3 года в Нетс пропустил более 100 матчей;
2) в любой момент может подставить команду/организацию/руководство
3) в конце сезона можно кинуть организацию и уйти свободным агентам куда угодно
4) просто тупо если почувствует знак - завершит карьеру, соберёт все запасы шалфея, поедет на старом пикапе в резервацию с индейцами и останется там ловить сигналы из космоса.
Любой адекватный ГМ сто раз подумает, прежде чем идти на эту авантюру. Даллас согласился, шалфей им судья: больше шансов, что все это плохо кончится.