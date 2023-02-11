Главный тренер «Портленда» отреагировал на информацию инсайдеров о том, что клуб просил защитника «играть через боль».

«Блэйзерс» никогда не заставляли игроков выходить на площадку. Будь то из-за болезни или же по той причине, что человек просто не готов играть. Мне бы было просто страшно делать так с учетом того, что потом может случиться что-то плохое», – заявил Биллапс.

Инсайдеры отмечают, что «персонал клуба подталкивал Гэри к тому, чтобы играть на фоне проблем со здоровьем, делая уколы обезболивающего препарата Торадол».

Существуют опасения, что Гэри пропустит три ближайших месяца из-за проблем со здоровьем. Физическое состояние Пэйтона II по итогам его медосмотра в « » поставило под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», «Детройта», «Атланты» и « ».

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