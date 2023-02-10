Гэри Пэйтон II не хотел оставаться в «Портленде»

Защитник Гэри Пэйтон II не хотел оставаться в « », именно это стало причиной его обмена в « », сообщает The Athletic со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что игрок в восторге от возвращения в «Уорриорз», с которыми он завоевал чемпионский титул в прошлом сезоне.

Пэйтон перешел из «Уорриорз» в «Блэйзерс» минувшим летом на правах свободного агента, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Защитник провел за «Блэйзерс» всего 15 матчей, набирая 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи.

Вчера «Голден Стэйт» вновь приобрел Пэйтона перед дедлайном в обмен на пять драфт-пиков второго раунда и форварда Кевина Нокса, которые они получили в результате обмена Джеймса Уайзмена в «Детройт».

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