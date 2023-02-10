Гэри Пэйтон II не хотел оставаться в «Портленде»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник Гэри Пэйтон II не хотел оставаться в «Портленде», именно это стало причиной его обмена в «Голден Стэйт», сообщает The Athletic со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что игрок в восторге от возвращения в «Уорриорз», с которыми он завоевал чемпионский титул в прошлом сезоне.

Пэйтон перешел из «Уорриорз» в «Блэйзерс» минувшим летом на правах свободного агента, подписав 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. В июле он перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости и пропустил начало сезона.

Защитник провел за «Блэйзерс» всего 15 матчей, набирая 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи.

Вчера «Голден Стэйт» вновь приобрел Пэйтона перед дедлайном в обмен на пять драфт-пиков второго раунда и форварда Кевина Нокса, которые они получили в результате обмена Джеймса Уайзмена в «Детройт».

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5 комментариев

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DiffusedLight
Ответ Кирилл Шмидт
Мне кажется скорее очень хотел вернутся. В Портленде как только он восстановился, сразу дали играть, и давали бы дальше. Атмосфера вроде норм в команде. Просто видно парень очень душевный и прям сильно прикипел к гсв
Ага. Подписывать контракт на 28 лямов это ему хотелось. А оставаться у команды, еоторая дала ему его, не, не хочется
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Nightyork97
Ответ Кирилл Шмидт
Мне кажется скорее очень хотел вернутся. В Портленде как только он восстановился, сразу дали играть, и давали бы дальше. Атмосфера вроде норм в команде. Просто видно парень очень душевный и прям сильно прикипел к гсв
Где была душа Уорриорз летом? Почему ему не дали бабки сразу))
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Фёдор Молчанов
Ответ Кирилл Шмидт
Мне кажется скорее очень хотел вернутся. В Портленде как только он восстановился, сразу дали играть, и давали бы дальше. Атмосфера вроде норм в команде. Просто видно парень очень душевный и прям сильно прикипел к гсв
А душа только у варриорз?
+3
0
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Виталий Нестер
Ура!
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Кирилл Шмидт
Мне кажется скорее очень хотел вернутся. В Портленде как только он восстановился, сразу дали играть, и давали бы дальше. Атмосфера вроде норм в команде.
Просто видно парень очень душевный и прям сильно прикипел к гсв
+3
-3
0
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