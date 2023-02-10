Энтони Дэвис: «Уэстбрук в хорошем расположении духа и готов стать прежним Рассом»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Расселла Уэстбрука на обмен.
«Как он уже сказал, это бизнес. Я был в такой же ситуации в «Новом Орлеане».
Сегодня у нас состоялся разговор. Не скажу, о чем мы говорили, но мне кажется, что он в хорошем расположении духа. Это тяжело, когда ты чувствуешь, что весь мир лежит на твоих плечах. С точки зрения игры, с точки зрения СМИ, болельщиков. Но он готов стать прежним Рассом.
Но я хочу, чтобы все знали, что Расс очень хороший парень. Я знаю Расса с тех пор, как пришел в лигу. У нас было одно агентство, один агент, и мы очень сблизились.
Так что, если не принимать во внимание все эти баскетбольные дела и то, что о нем говорят, он очень хороший парень. Я думаю, что с ним все будет в порядке», – сказал Дэвис.
«Лейкерс» отправили Уэстбрука в «Юту» в рамках трехсторонней сделки. Ожидается, что «Джаз» выкупит контракт игрока.
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http://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/1329375.html?sl=1
не так давно интересуюсь баскетболом,поэтому подскажите: как происходит выкуп контракта ? Кто у кого его выкупает? Не понимаю, платит игрок за расторжение контракта, что казалось бы логично или клуб разрывает контракт и выплачивает игроку компенсацию.. что не очень логично как по мне. Буду благодарен за желательно развёрнутый ответ)