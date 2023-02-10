Энтони Дэвис: «Уэстбрук в хорошем расположении духа и готов стать прежним Рассом»

Теги Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Расселла Уэстбрука на обмен.

«Как он уже сказал, это бизнес. Я был в такой же ситуации в «Новом Орлеане».

Сегодня у нас состоялся разговор. Не скажу, о чем мы говорили, но мне кажется, что он в хорошем расположении духа. Это тяжело, когда ты чувствуешь, что весь мир лежит на твоих плечах. С точки зрения игры, с точки зрения СМИ, болельщиков. Но он готов стать прежним Рассом.

Но я хочу, чтобы все знали, что Расс очень хороший парень. Я знаю Расса с тех пор, как пришел в лигу. У нас было одно агентство, один агент, и мы очень сблизились.

Так что, если не принимать во внимание все эти баскетбольные дела и то, что о нем говорят, он очень хороший парень. Я думаю, что с ним все будет в порядке», – сказал Дэвис.

«Лейкерс» отправили Уэстбрука в «Юту» в рамках трехсторонней сделки. Ожидается, что «Джаз» выкупит контракт игрока.

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9 комментариев

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Виктор Воронцов
Ответ xamer 9
Уважаемый, могу ответить своими словами, но, думаю, лучше это сделает статья Романа Сприкута, в которой много чего полезного. Про выкуп контракт прям отдельный блок. http://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/1329375.html?sl=1
Спасибо!))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Cubs-V
Дэвису не стремно, влетать Яннису? На своей площадке? Он в тренеровочном режиме набирает 38. ЭйДи- 23. С убогим процентом для звезды.
Он уже года три средненький игрок, который иногда показывает более менее качественную игру. Обычный ролевик, должен получать 12-15 лямов
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Dmitry Trepov
Ну Расс сам виноват, столько лет в лиге и никак не изменил свою игру, здоровье то бешеное, добавил бы треху, шот селекшн и был был уже не только мвп, но и с гайкой, а сейчам ему светит только минималка, хорошо, если в контендере
+1
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Cubs-V
Дэвису не стремно, влетать Яннису? На своей площадке? Он в тренеровочном режиме набирает 38.
ЭйДи- 23. С убогим процентом для звезды.
+6
0
+6
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kondratiy
Ответ Insamo217
всмысле "Я был в такой же ситуации в «Новом Орлеане»"? если кто забыл Дэвид полгода откровенно саботировал игры Пеликанс только чтобы его обменяли в Лейкерс. Это совсем не тажа ситуация, когда тебя в любой момент могут обменять
До этих "полгода саботировал" была ещё огромная предистория отношений клуба и игрока. Например, в один из сезонов Дэвиса спецом не выпускали на площадку, чтобы не платить ему миллион долларов в качестве бонуса.
+4
-1
+3
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xamer 9
Ответ Виктор Воронцов
уважаемые пользователи спортс.ру! не так давно интересуюсь баскетболом,поэтому подскажите: как происходит выкуп контракта ? Кто у кого его выкупает? Не понимаю, платит игрок за расторжение контракта, что казалось бы логично или клуб разрывает контракт и выплачивает игроку компенсацию.. что не очень логично как по мне. Буду благодарен за желательно развёрнутый ответ)
Уважаемый, могу ответить своими словами, но, думаю, лучше это сделает статья Романа Сприкута, в которой много чего полезного. Про выкуп контракт прям отдельный блок.

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/1329375.html?sl=1
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pele_kan
1 раз - не прежний Расс)
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
всмысле "Я был в такой же ситуации в «Новом Орлеане»"? если кто забыл Дэвид полгода откровенно саботировал игры Пеликанс только чтобы его обменяли в Лейкерс. Это совсем не тажа ситуация, когда тебя в любой момент могут обменять
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Воронцов
уважаемые пользователи спортс.ру!
не так давно интересуюсь баскетболом,поэтому подскажите: как происходит выкуп контракта ? Кто у кого его выкупает? Не понимаю, платит игрок за расторжение контракта, что казалось бы логично или клуб разрывает контракт и выплачивает игроку компенсацию.. что не очень логично как по мне. Буду благодарен за желательно развёрнутый ответ)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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