Энтони Дэвис: «Уэстбрук в хорошем расположении духа и готов стать прежним Рассом»

Форвард «Лейкерс» рассказал о реакции на обмен.

«Как он уже сказал, это бизнес. Я был в такой же ситуации в «Новом Орлеане».

Сегодня у нас состоялся разговор. Не скажу, о чем мы говорили, но мне кажется, что он в хорошем расположении духа. Это тяжело, когда ты чувствуешь, что весь мир лежит на твоих плечах. С точки зрения игры, с точки зрения СМИ, болельщиков. Но он готов стать прежним Рассом.

Но я хочу, чтобы все знали, что Расс очень хороший парень. Я знаю Расса с тех пор, как пришел в лигу. У нас было одно агентство, один агент, и мы очень сблизились.

Так что, если не принимать во внимание все эти баскетбольные дела и то, что о нем говорят, он очень хороший парень. Я думаю, что с ним все будет в порядке», – сказал Дэвис.

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