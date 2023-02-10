Главный тренер «Лейкерс» ответил на вопрос о сдержанной реакции форварда команды на недавний рекорд по набранным очкам в НБА.

Игроки и тренеры « », а также зрители на арене в Лос-Анджелесе бурно отпраздновали бросок Джеймса в матче с «Тандер», который позволил ему обойти Карима Абдул-Джаббара.

Дэвис в этот момент сидел на скамейке с отрешенным выражением.

«Я просто скажу, что то, о чем пишут, не соответствует действительности. Давайте на этом и оставим данный вопрос», – заявил Хэм.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара