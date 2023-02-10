Дарвин Хэм – о сдержанной реакции Дэвиса на рекорд Леброна: «То, о чем пишут, не соответствует действительности»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос о сдержанной реакции форварда команды Энтони Дэвиса на недавний рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам в НБА.

Игроки и тренеры «Лейкерс», а также зрители на арене в Лос-Анджелесе бурно отпраздновали бросок Джеймса в матче с «Тандер», который позволил ему обойти Карима Абдул-Джаббара.

Дэвис в этот момент сидел на скамейке с отрешенным выражением.

«Я просто скажу, что то, о чем пишут, не соответствует действительности. Давайте на этом и оставим данный вопрос», – заявил Хэм.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

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