Энтони Дэвис – о сдержанной реакции на рекорд Леброна Джеймса: «Я был в бешенстве от того, что мы проигрываем»
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил свою сдержанную реакцию на рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам в НБА.
«Мы проигрывали «Оклахоме» в матче, победа в котором нам была очень нужна. Я был взбешен тем, что мы проигрываем. Все просто.
Это никак не связано с Броном. Он это знает», – сказал Дэвис.
Игроки и тренеры «Лейкерс», а также зрители на арене в Лос-Анджелесе бурно отпраздновали бросок Джеймса в матче с «Тандер», который позволил ему обойти Карима Абдул-Джаббара. Дэвис в этот момент сидел на скамейке с отрешенным выражением.
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