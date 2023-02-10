Энтони Дэвис – о сдержанной реакции на рекорд Леброна Джеймса: «Я был в бешенстве от того, что мы проигрываем»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Оклахома-Сити Энтони Дэвис Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил свою сдержанную реакцию на рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам в НБА.

«Мы проигрывали «Оклахоме» в матче, победа в котором нам была очень нужна. Я был взбешен тем, что мы проигрываем. Все просто.

Это никак не связано с Броном. Он это знает», – сказал Дэвис.

Игроки и тренеры «Лейкерс», а также зрители на арене в Лос-Анджелесе бурно отпраздновали бросок Джеймса в матче с «Тандер», который позволил ему обойти Карима Абдул-Джаббара. Дэвис в этот момент сидел на скамейке с отрешенным выражением.

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15 комментариев

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frenemy
Ответ frenemy
Смешно что ему приходится оправдываться за подобное
Главное что все радуются цифрам Леброна
+1
0
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frenemy
Смешно что ему приходится оправдываться за подобное
+4
0
+4
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...Quo Vadis...
Ответ vzi
Да какая нафиг победа команды - главное историческая статуха!
+)
0
-2
-2
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...Quo Vadis...
Ответ lecter666_destiny
Именно поэтому он набрал 13+8 в том матче? Там его сам Мускала насиловал во все щели. Хотя бы молча глотал
Слова не мальчика, но неадеквата.
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0
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...Quo Vadis...
Ответ Сергей Пузанков
Нет, ну в целом я согласен, странно было радоваться, когда команда сливает, но так чисто респект братюне можно было выразить, а не сидеть с кирпичной мордой - это тоже никак делу не помогает.
Он причину проигрышей хорошо понимает.
+1
-2
-1
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...Quo Vadis...
И правильно.
0
-2
-2
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Сергей Пузанков
Нет, ну в целом я согласен, странно было радоваться, когда команда сливает, но так чисто респект братюне можно было выразить, а не сидеть с кирпичной мордой - это тоже никак делу не помогает.
+1
-1
0
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Макс Юрьев
читал на еспн что у дэвиса терки с леброном
+2
-1
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Lokomotiv__1992
Он играл хуже Рассела ) больше не бесись)
+3
-3
0
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lecter666_destiny
Ответ Александр Лукашов
Так может он на себя и злился по большей части, почему нет?
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-11
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Александр Лукашов
Ответ lecter666_destiny
Именно поэтому он набрал 13+8 в том матче? Там его сам Мускала насиловал во все щели. Хотя бы молча глотал
Так может он на себя и злился по большей части, почему нет?
+16
0
+16
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Cubs-V
Я бы понял, если бы Дэвис набрал 35+15 отработав в защите. И такая досада...
Но влетели 133 ОКС, где ЭйДи набрал 13 очков за 31 минуту. Против кого? "Топовых" ролевиков Уиллимсов и Мускалы?
+14
-3
+11
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Александр Храмкин
Летом Краб отправит в Даллас СЭТом на Ирвинга.
+6
-3
+3
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lecter666_destiny
Именно поэтому он набрал 13+8 в том матче? Там его сам Мускала насиловал во все щели. Хотя бы молча глотал
+6
-11
-5
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vzi
Да какая нафиг победа команды - главное историческая статуха!
+2
-6
-4
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