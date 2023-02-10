Энтони Дэвис – о сдержанной реакции на рекорд Леброна Джеймса: «Я был в бешенстве от того, что мы проигрываем»

Тяжелый форвард «Лейкерс» объяснил свою сдержанную реакцию на рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам в НБА.

«Мы проигрывали «Оклахоме» в матче, победа в котором нам была очень нужна. Я был взбешен тем, что мы проигрываем. Все просто.

Это никак не связано с . Он это знает», – сказал Дэвис.

Игроки и тренеры « », а также зрители на арене в Лос-Анджелесе бурно отпраздновали бросок Джеймса в матче с «Тандер», который позволил ему обойти Карима Абдул-Джаббара. Дэвис в этот момент сидел на скамейке с отрешенным выражением.

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара