«Лейкерс», «Юта» и « » официально провели крупный трехсторонний обмен.

«Лейкерс» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), а также форвардов (26 лет, 193 см) и (23 года, 206 см).

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см), форвард (29 лет, 198 см) и центровой Дэмиан Джонс (27 лет, 211 см) отправились в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а разыгрывающий (35 лет, 185 см), защитник Никил Александер-Уокер (24 года, 193 см) и пик 2-го раунда – в «Тимбервулвз».

Д’Анджело Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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