Главный тренер «Лейкерс» высказал свое мнение о переходе суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта в «Финикс».

«Это серьезная проблема для всех в Западной конференции. Но не сомневайтесь в этом, «Лейкерс» никого не боятся», – заявил Хэм.

« » перед дедлайном выменяли Д’Анджело Расселла, Малика Бизли, Джарреда Вандербилта, Мо Бамбу и Дэйвона Рида.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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