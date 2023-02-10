Дарвин Хэм – о переходе Дюрэнта в «Финикс»: «Лейкерс» никого не боятся»

Теги Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказал свое мнение о переходе суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта в «Финикс».

«Это серьезная проблема для всех в Западной конференции. Но не сомневайтесь в этом, «Лейкерс» никого не боятся», – заявил Хэм.

«Лейкерс» перед дедлайном выменяли Д’Анджело Расселла, Малика Бизли, Джарреда Вандербилта, Мо Бамбу и Дэйвона Рида.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

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22 комментария

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Kikir
«Живой был - боялся»
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Антон
Ахах, а он забавный. Храбрый портняжка.
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Дмитрий Титов
«Лейкерс» перед дедлайном выменяли Д’Анджело Расселла. После этого Лэйкерс уже ничего не страшно
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Саня Ларёк
Ответ deronda
Это им Д. Рассел столько уверености придает?
ну наверно он поболее вселяет надежды, нежели вбр) к здоровым Леброну и Дэвису он куда лучше зайдет
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гайка и болт
ЛАЛ никого не боится - на рыбалке все равны)
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vzi
Ответ Южка
Имеено👏
У вас Чикаго Буллс на аватаре. ;)
Джордан - лучший?
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Южка
Ответ vzi
Хороший комментарий. Лейкерс по ходу вообще забыли, что баскетбол это еще и спорт. Сплошное шоу при никаких результатах.
Имеено👏
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andrushapumba
Какое взаимное чувство!
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Ванька
Ответ Максим Максимов
Вот было бы здорово, если они сами поняли, что терять им нечего и стали играть как в последний раз. Бостон ы прошлом году после перерыва на от стар выдали серию и поднялись в топ. Лейкерс тоже должны это сделать, тем более разница не такая уж и большая
У бостона хотя бы был баланс побед и поражений
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vzi
Ответ Cubs-V
У Бостона были 2 молодых топ игрока. Плюс Смарт, который взял ДПОЙ. Очень полезный Хорфорд и набор игроков, которые знали свою роль. Такого нет у ЛАЛ. Нет, ничего для камбэка сезона. Хотя в НБА многое бывает...
Соглашусь. Пока никаких предпосылок для победного спурта нет. Одни разговоры только.
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vzi
Ответ lecter666_destiny
Чего боятся их? Сезон закончен по сути. 25-31 это приговор... Послезавтра ГСВ ещё влетят без шансов. Дэвиса Грин унизит в очередной раз
Хороший комментарий.
Лейкерс по ходу вообще забыли, что баскетбол это еще и спорт.
Сплошное шоу при никаких результатах.
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lecter666_destiny
Чего боятся их? Сезон закончен по сути. 25-31 это приговор... Послезавтра ГСВ ещё влетят без шансов. Дэвиса Грин унизит в очередной раз
+7
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+5
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Air Rodman
"Боятся нечего, соперники всё равно избежат прямого столкновения с нами" - добавил тренер.
0
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Cubs-V
Ответ kondratiy
ЛаЛ уже ничего и никого не боится. Рекорд всех времён есть в кармане, церемонию провели, жизнь удалась :)
Еще будет 40+10+10.
В следующем сезоне. А потом сезон с Бронни. Если все получится. Там есть нюансы. Но кмк, это сделают. Главное, чтобы НОП, пик не забрали.
+1
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Leshiy888
Я не трус, но я боюсь)
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Константин Согрин
Комментарий про то, что Лейкерс не боятся, потому что в ПО не попадут
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Analjinn
Никто не помешает насладиться рыбалкой.
+7
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kondratiy
ЛаЛ уже ничего и никого не боится. Рекорд всех времён есть в кармане, церемонию провели, жизнь удалась :)
+4
0
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deronda
Это им Д. Рассел столько уверености придает?
+17
0
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Cubs-V
Ответ Максим Максимов
Вот было бы здорово, если они сами поняли, что терять им нечего и стали играть как в последний раз. Бостон ы прошлом году после перерыва на от стар выдали серию и поднялись в топ. Лейкерс тоже должны это сделать, тем более разница не такая уж и большая
У Бостона были 2 молодых топ игрока. Плюс Смарт, который взял ДПОЙ. Очень полезный Хорфорд и набор игроков, которые знали свою роль.
Такого нет у ЛАЛ. Нет, ничего для камбэка сезона.
Хотя в НБА многое бывает...
+1
0
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Максим Максимов
Вот было бы здорово, если они сами поняли, что терять им нечего и стали играть как в последний раз.
Бостон ы прошлом году после перерыва на от стар выдали серию и поднялись в топ. Лейкерс тоже должны это сделать, тем более разница не такая уж и большая
+1
-3
-2
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ruprekht
ну а чего уже бояться то?
+31
-2
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