Дарвин Хэм – о переходе Дюрэнта в «Финикс»: «Лейкерс» никого не боятся»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказал свое мнение о переходе суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта в «Финикс».
«Это серьезная проблема для всех в Западной конференции. Но не сомневайтесь в этом, «Лейкерс» никого не боятся», – заявил Хэм.
«Лейкерс» перед дедлайном выменяли Д’Анджело Расселла, Малика Бизли, Джарреда Вандербилта, Мо Бамбу и Дэйвона Рида.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
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Джордан - лучший?
Лейкерс по ходу вообще забыли, что баскетбол это еще и спорт.
Сплошное шоу при никаких результатах.
В следующем сезоне. А потом сезон с Бронни. Если все получится. Там есть нюансы. Но кмк, это сделают. Главное, чтобы НОП, пик не забрали.
Такого нет у ЛАЛ. Нет, ничего для камбэка сезона.
Хотя в НБА многое бывает...
Бостон ы прошлом году после перерыва на от стар выдали серию и поднялись в топ. Лейкерс тоже должны это сделать, тем более разница не такая уж и большая