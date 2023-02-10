Василий Карасев: «В матче с «Темп-СУМЗ-УГМК» будем играть оптимальным составом»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Кубка России с «Темп-СУМЗ-УГМК».

«У нас уже был перед глазами пример с «Университетом-Югра», когда мы обладали форой в 15 очков, а после первой половины ответной встречи 14 очков проигрывали. Так что ни о каком комфортном преимуществе сейчас речи быть не может.

Не собираемся расслабляться, будем играть оптимальным на данный момент составом. Тем более, что те же Антон Пушков и Евгений Воронов только-только вернулись в строй, и им нужно набирать форму - лучшего варианта, чем делать это через игры, не существует. После поражения от УНИКСа должны выходить и выигрывать», – произнес Карасев.

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